Weekly Love Horoscope 05 to 11 October 2026: किन राशियों को मिलेगा पार्टनर का प्यार, पढ़िए साप्ताहिक लव राशिफल

Weekly Love Horoscope 05 to 11 October 2026 Saptahiak Love Rashifal: 05 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का यह सप्ताह सभी राशियों के लिए अहम माना जा रहा है. यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए शानदार रहने वाला है तो वहीं, कुछ राशियों को प्रेम के क्षेत्र में नोकझोंक का भी सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि प्रेम की दृष्टि से सभी राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

मेष साप्ताहिक लव राशिफल (Aries Weekly Love Horoscope)

अपने पार्टनर को समय दीजिए. वरना आप दोनों एक दूसरे से दूरियां बढ़ी सकती हैं. इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपसे कहीं बाहर जाने की इच्छा जाहिर कर सकता है. उसकी इच्छा का सम्मान करें. समय के समय अभाव को वजह ना बताएं. इससे आपका लव पार्टनर नाराज हो सकता है. ध्यान रखें कि अगर आप उनकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाएंगे रिश्ते में यह तनाव पूरे सप्ताह नजर आएगा.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल (Taurus Weekly Love Horoscope)

आप और आपके पार्टनर में चल रही दूरियां इस सप्ताह खत्म होगी. कई भ्रमों से आपको मुक्ति मिलेगी. इस सप्ताह आप और आपका पार्टनर सभी पुरानी बातें भूलकर अपने संबंध को और मजबूत करेंगे. कुल मिलाकर इस सप्ताह लव लाइफ वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल (Gemini Weekly Love Horoscope)

आपका समय अच्छा बीतने वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ मन की बातों को शेयर करेंगे, साथ ही कहीं बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है. प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है. इस सप्ताह आपकी लव पार्टनर के साथ कुछ नोकझोंक हो सकती है.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल (Cancer Weekly Love Horoscope)

सप्ताह के उत्तरार्ध यानी वीकेंड में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. वीकेंड अच्छा गुजरेगा. कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर का भरपूर प्यार मिलने वाला है. इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं. इस सप्ताह आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा, वह आपके हर कार्य में सहयोग करता दिखाई देगा. यह आपको अच्छा लगेगा.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल (Leo Weekly Love Horoscope)

आप दोनों के बीच में बड़ी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिस कारण आप दोनों में दूरियां बढ़ सकती हैं. अच्छा होगा पहले बातों को समझें फिर कोई डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लें. इस सप्ताह लव लाइफ में आपको कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपके विरोध में जा सकता है. इससे ब्रेकअप की नौबत आ सकती है.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल (Virgo Weekly Love Horoscope)

इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेने के लिए बोल सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ के बारे में कोई बड़ा फेरबदल कर सकते हैं. आपका साथी आपकी हर परिस्थिति में साथ देगा. आप अपने लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह कहीं बाहर जा सकते हैं.

तुला साप्ताहिक लव राशिफल (Libra Weekly Love Horoscope)

यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. संबंध को बचाने के लिए आप अपने पार्टनर से बातचीत में पहल कर सकते हैं. अपने पार्टनर की कुछ बातों को इग्नोर करें, क्योंकि इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ वाद- विवाद से दूर रहें नहीं तो आप दोनों में बड़ी उलझन पैदा हो सकती है.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल (Scorpio Weekly Love Horoscope)

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपका अपने पार्टनर से विवाद हो सकता है, जिस कारण आप दोनों का मन ठीक नहीं रहेगा। अच्छा होगा कुछ समय के लिए अपने परिवार और पार्टनर को समय दें.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल (Sagittarius Weekly Love Horoscope)

मौसम के हिसाब से अपने लव पार्टनर के साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं. किसी होटल में खान-पान मनोरंजन आदि के साथ यह सप्ताह अच्छा बीतने वाला है. इस सप्ताह अपनी लव लाइफ में आप भरपूर एंजॉय करने वाले हैं.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Weekly Love Horoscope)

इस सप्ताह आप दोनों साथ समय बिताने में सफल रहेंगे. इस सप्ताह लव लाइफ वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग कर सकते हैं. साथ ही कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बन सकती हैं, जिस कारण आप दोनों के बीच में कई दिनों से चल रही दूरियां खत्म होंगी.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Weekly Love Horoscope)

प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अच्छा है यानी पूरा सप्ताह ही आप आनंद के साथ रहेंगे. इस सप्ताह लव लाइफ वालों के लिए समय उनके अनुकूल रहने वाला है. आप और आपके पार्टनर के बीच चल रही दूरियां खत्म होंगी. साथ ही आप दोनों आगामी जिंदगी के लिए कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आप दोनों का संबंध और मजबूत होगा.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Weekly Love Horoscope)

सोमवार को यानी सप्ताह की शुरुआत में लव कपल साथ में समय गुजारेंगे. पूरे सप्ताह ही आप अपने पार्टनर का ख्याल रखें. उन्हें आपके प्यार की आवश्यकता है. ध्यान रखें कि इस सप्ताह अपनी लव लाइफ में आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। हो सकता है परिवार और पार्टनर के बीच में कोई बड़ा विवाद हो, जिससे आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है. इस सप्ताह सिंगल को शादी के रिश्ते आ सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.