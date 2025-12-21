Weekly Horoscope: साल 2025 जाते-जाते इन 5 राशियों को देकर जाएगा खुशियां ही खुशियां

Weekly Horoscope 2025 (22 to 28 December): जल्द ही साल 2025 की शुरुआत होने वाली है. नया साल नए उम्मीदें लेकर आएगा. जानते हैं जाते जाते यह साल किन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन राशियों की किस्मत चमका के जाएगा. यहां पढ़ें साल 2025 के आखिरी सप्ताह की लकी राशियां.

मेष राशि वालों के लिए जाते जाते साल 2025 खुशखबरी लेकर आ सकता है, आपको किसी नई कंपीनी से जॉब का ऑफर आ सकता है. अपनी टीम के सहयोग से किसी बड़े प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर पाएंगे, जिससे आपकी लोग तारीफ करेंगे. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से आपके कार्य पूर्ण होंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी. लव रिलेशन में एक दूसरे का साथ मिलेगा.

कर्क राशि वालों के लिए साल का आखिरी सप्ताह महत्वपूर्ण होगा. इस वीक आप आप अपने निर्णय बहुत सोच समझकर लेंगे. आपको हर काम को सोच समझ कर करने की जरूरत होगी. भगवान पर विश्वास रखें और कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ करें. भावनाओं में ना बहें. माता-पिता का सम्मान करें.

सिंह राशि वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा. हेल्थ को लेकर लापरवाह ना हो. साल के आखिरी में आपका पद और मान-सम्मा बढ़ेगा. लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में सुधार होगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी. पार्टनरशिप में चल रही अनबन दूर होगी.

वृश्चिक राशि वालों को साल के आखिरी में बड़ी समस्या से मुक्ति मिल सकती है. लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा ना करें. तनाव में रहकर किसी काम को ना करें. मेहनत करते रहें. जॉब करने वाले अपनी मेहनत और परिश्रम को पूरी तरह से करें. बड़ों से विनम्रता से पेश आएं.

कुंभ राशि वालों लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा. इस वीक आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मि सकती है. आपके अपने रिश्ते के बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. बिजनेस से लाभ मिलेगा. साथ ही अटका हुआ धन वापस मिलेगा. बिजसेस में किसी काम को लेकर जल्दबाजी ना करें.

