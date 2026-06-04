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Love Marriage Or Arrange Marriage: आपकी जन्म तारीख बताएगी शादी का राज, अंक ज्योतिष के अनुसार जानिए कैसी होगी आपकी मैरिज?

Numerology Marriage Prediction: हर किसी के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि उसकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज. अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म तारीख से निकलने वाला मूलांक इसके बारे में सटीक जवाब देता हैं,आइए जानते हैं आपका मूलांक क्या कहता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 4, 2026 6:19:25 PM IST

मूलांक से जानिए आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज
मूलांक से जानिए आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज


Love Marriage or Arrange Marriage: हर किसी के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि उसकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज. अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म तारीख से निकलने वाला मूलांक आपकी प्रेम, रिश्तों और विवाह से जुड़ी कई बातों के संकेत देता है. कुछ लोग अपने प्यार को शादी तक पहुंचाने में सफल होते हैं, जबकि कुछ परिवार की पसंद को प्राथमिकता देते हैं. हालांकि यह पूरी तरह भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन अंक ज्योतिष आपके स्वभाव और वैवाहिक सोच को समझने का एक रोचक तरीका जरूर बताता है. आइए जानते हैं आपका मूलांक क्या कहता है.

 मूलांक से जानिए कैसी शादी करेंगे आप, लव मैरिज या अरेंज मैरिज

मूलांक 1
 
मूलांक 1 वाले लोग अक्सर अपने दिल की बात आसानी से नहीं कह पाते. ये स्वभाव से थोड़े संकोची होते हैं, इसलिए प्रेम होने पर भी पहल करने से बचते हैं. ऐसे लोगों का झुकाव अधिकतर अरेंज मैरिज की ओर देखा जाता है. यह अंक सूर्य का प्रतीक माना जाता है.
 
 मूलांक 2
 
मूलांक 2 वाले लोग प्यार को गंभीरता से लेते हैं. किसी रिश्ते में आने से पहले हर पहलू पर सोचते हैं. जब इन्हें सच्चा प्यार मिलता है तो उसी रिश्ते को शादी तक ले जाने की कोशिश करते हैं. इस मूलांक वालों में लव मैरिज की संभावना अधिक मानी जाती है. यह अंक चंद्रमा का प्रतीक है.
 
 मूलांक 3
 
मूलांक 3 वाले लोग रिश्तों को महत्व देते हैं और अपने मन की बात खुलकर कहने की क्षमता रखते हैं. कई बार ये अपने पसंदीदा साथी से विवाह करने में सफल रहते हैं. यह अंक गुरु का प्रतीक माना जाता है.

 मूलांक 4

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मूलांक 4 वाले लोगों का स्वभाव थोड़ा अलग और स्वतंत्र होता है. ये अपनी पसंद को महत्व देते हैं और कई बार प्रेम संबंधों में भी जल्दी पड़ जाते हैं. ऐसे लोगों में लव मैरिज की संभावना अधिक मानी जाती है. यह अंक राहु का प्रतीक है.
 
 मूलांक 5
 
मूलांक 5 वाले लोग परिवार और परंपराओं को महत्व देते हैं. अगर इन्हें किसी से प्रेम भी हो जाए तो परिवार की सहमति को प्राथमिकता देते हैं. अधिकतर मामलों में ये अरेंज मैरिज या परिवार की मंजूरी से विवाह करते हैं. यह अंक बुध का प्रतीक है.
 
 मूलांक 6
 
मूलांक 6 वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और प्रेम संबंधों में जल्दी पड़ जाते हैं. इन्हें प्रेम विवाह के अच्छे योग वाला माना जाता है. हालांकि रिश्तों में जल्दबाजी कई बार मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है. यह अंक शुक्र का प्रतीक है.
 
 मूलांक 7
 
मूलांक 7 वाले लोग भावुक और संकोची स्वभाव के होते हैं. प्यार होने के बावजूद ये खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते. लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के योग रहते हैं, लेकिन शादी के बाद ये अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं. यह अंक केतु का प्रतीक है.
 
 मूलांक 8
 
मूलांक 8 वाले लोग प्रेम संबंधों में जल्दी नहीं पड़ते. लेकिन जब किसी को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो रिश्ता निभाने में पीछे नहीं हटते. अगर प्रेम संबंध बन जाए तो लव मैरिज की संभावना मजबूत होती है. यह अंक शनि का प्रतीक माना जाता है.
 
 मूलांक 9
 
मूलांक 9 वाले लोग भावुक होने के बावजूद प्रेम संबंधों में सावधानी बरतते हैं. कई बार ये रिश्तों में विवाद या उलझनों से बचना चाहते हैं, इसलिए इनका झुकाव अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा देखा जाता है. यह अंक मंगल का प्रतीक है.
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Love Marriage or Arrange Marriagenumerology marriage predictionVivah Mulank
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