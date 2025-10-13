दिवाली से पहले लगा लें ये 5 पौधे, मां लक्ष्मी आ बैठेंगी घर में, भर जायेंगी घर की सारी तिजोरियां धन से

Diwali 2025 Vastu Upay: वास्तु के अनुसार, कुछ विशेष पौधे घर में लगाने से घर में धन और समृद्धि आती है और घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हैं, ऐसे में अगर आप भी दिवाली से पहले घर को सजाने के लिए कुछ पेड़ या पौधे लगा रहे हैं, तो आप इस दौरान कुछ ऐसे पौधे और पेड़ अपने घर में लगा सकते हैं, जो घर के लिए बेहद शुभ होते है और माता लक्ष्मी को बेहद पसंद होते हैं. वास्तु के अनुसार इन विशेष और शुभ पौधों को घर में लगाने से आपका घर धन से भर सकता है, आप मालामाल हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं यहां कौस से हैं वो 5 पौधे, जो करते हैं वास्तु दोष दूर और आर्थिक स्थिति मजबूत.

पारिजात वृक्ष (Parijat tree)

पारिजात का पेड़ देवी-देवताओं को बेहद पसंद होता है. इसलिए जिस घर में यह पेड़ होता है, उसे देवताओं का घर कहा जाता हैं. पारिजात का पेड़ घर में लगाने से कभी दरिद्रता नहीं आती है और इस पेड़ के छोटे-छोटे सुगंधित पुष्‍पों से घर का वातावरण सुगंधित और शुभ हो जाता है. दिवाली के पहले आप अस पेड़ को अपने घर के बगीचे में लगा सकते हैं

केले का पेड़ (Banana tree)

केले का पेड़ बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, यही वजह है कि इस पेड़ के पत्ते पूजा में भी इस्तेमाल किए जाते है. इसके अलावा गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से घर में लक्ष्मी जी आती हैं. ध्यान रहे कि आप केले के पेड़ को घर के उत्तर-पूर्व कोने में ही लगाए.

शमी का पौधा (Shami plant)

शमी के पेड़ को भगवान गणेश का प्रिय वृक्ष माना जाता है. इसके अलावा शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में शनि का प्रकोप कम होता है और कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं. आप घर में शमी का पौधा लगाने का सोच रहे हैं, तो आप इसे घर से निकलते समय दाहिनी ओर वाले स्थान पर लगाए.

तुलसी का पौधा ( Tulsi Plant)

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद खास और शुभ बताया गया है, इसे घर के आंगन में लगाना चाहिए और शुभ और शाम इसकी पूजा करनी चाहिए. ऐसे करने से माता लक्ष्मी बेहद खुश होती है और आपके घर में वास करती है. तुलसी का पौधा सभी प्रकार की नकारात्‍मक ऊर्जा को नष्‍ट कर देता है. अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो दिवाली से पहले घर ले आए और घर के आंगन में लगाए

आंवले का पौधा (Amla plant)

आंवले के पौधे को घर में लगाने से देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में सदैव निवास करती हैं, क्योंकि आंवले में भगवान कृष्ण और विष्णु जी का वास होता है. जिसकी वजह से आंवले के पौधे को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता हैं. दिवाली से पहले घर के लिए आप इस पौधे को लगा सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.