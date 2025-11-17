Home > एस्ट्रो > Vastu Tips: घर में पोछा लगाने के इन नियमों को एक बार जान लें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Vastu Tips: घर में पोछा लगाने के इन नियमों को एक बार जान लें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Vastu Tips: घर में सफाई और पोछा लगाने का सीधा संबंध वास्तु से होता है. अगर इसे गलत समय या गलत तरीके से किया जाए. तो यह नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष बन सकता है. पोछा लगाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए.

By: Shivi Bajpai | Published: November 17, 2025 12:56:35 PM IST

mopping
mopping


Mopping Rules At Home: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है. यही कारण है कि लोग घर निर्माण से लेकर घर में वस्तुओं को रखने के लिए भी वास्तु नियमों का पालन किया जाता है. माना जाता है कि घर में सफाई और पोछा लगाने का सीधा संबंध वास्तु से है. अगर इसे गलत समय या गलत तरीके से किया जाए, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष बन सकता है. 

वास्तु शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त को घर की सफाई और पोछा लगाने का सबसे उत्तम समय बताया गया है. यह समय सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले का होता है. इस समय सफाई करना शुभ माना जाता है. साथ ही हमेशा पोछा घर के मुख्य द्वार से शुरु करके अंदर की ओर लगाना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि पोछा लगाने से जुड़े नियमों के बारे में.

किन समय पर न लगाएं पोछा?

वास्तु के अनुसार दोपहर के समय पोछा लगाना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी चरम अवस्था में होता है.  घर में आने वाली सौर्य ऊर्जा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है. इसी तरह सूर्योस्त के बाद पोछा लगाने से भी बचना चाहिए. क्योंकि इस समय सफाई करने से घर में नकारात्मकता आती है.

Vastu Tips for Wall Clock: दीवार पर घड़ी लगाने से पहले जानें ये वास्तु नियम, नहीं तो जीवन में बढ़ सकती हैं परेशानियां

इन दो दिनों पर न लगाएं पोछा 

गुरुवार 

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार गुरुवार के दिन पोछा लगाना शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा करने से बृहस्पति देव उत्पन्न होते हैं, जिससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. वहीं जो लोग इस दिन पोछा लगाने से परहेज करते हैं. 

एकादशी 

एकादशी के दिन भी पोछा लगाने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन घर की साफ-सफाई या पोछा लगाने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए इस तिथि पर घर की सफाई के बजाय भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए.

Somwaar Upay: सोमवार को करें ये आसान उपाय, भगवान शिव की होगी आप पर कृपा

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: vastu dosha at homeVastu Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
Vastu Tips: घर में पोछा लगाने के इन नियमों को एक बार जान लें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Tips: घर में पोछा लगाने के इन नियमों को एक बार जान लें, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Vastu Tips: घर में पोछा लगाने के इन नियमों को एक बार जान लें, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Vastu Tips: घर में पोछा लगाने के इन नियमों को एक बार जान लें, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Vastu Tips: घर में पोछा लगाने के इन नियमों को एक बार जान लें, वरना हो सकता है भारी नुकसान