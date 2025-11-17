Vastu Tips: घर में पोछा लगाने के इन नियमों को एक बार जान लें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Mopping Rules At Home: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है. यही कारण है कि लोग घर निर्माण से लेकर घर में वस्तुओं को रखने के लिए भी वास्तु नियमों का पालन किया जाता है. माना जाता है कि घर में सफाई और पोछा लगाने का सीधा संबंध वास्तु से है. अगर इसे गलत समय या गलत तरीके से किया जाए, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष बन सकता है.
वास्तु शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त को घर की सफाई और पोछा लगाने का सबसे उत्तम समय बताया गया है. यह समय सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले का होता है. इस समय सफाई करना शुभ माना जाता है. साथ ही हमेशा पोछा घर के मुख्य द्वार से शुरु करके अंदर की ओर लगाना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि पोछा लगाने से जुड़े नियमों के बारे में.
किन समय पर न लगाएं पोछा?
वास्तु के अनुसार दोपहर के समय पोछा लगाना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी चरम अवस्था में होता है. घर में आने वाली सौर्य ऊर्जा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है. इसी तरह सूर्योस्त के बाद पोछा लगाने से भी बचना चाहिए. क्योंकि इस समय सफाई करने से घर में नकारात्मकता आती है.
इन दो दिनों पर न लगाएं पोछा
गुरुवार
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार गुरुवार के दिन पोछा लगाना शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा करने से बृहस्पति देव उत्पन्न होते हैं, जिससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. वहीं जो लोग इस दिन पोछा लगाने से परहेज करते हैं.
एकादशी
एकादशी के दिन भी पोछा लगाने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन घर की साफ-सफाई या पोछा लगाने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए इस तिथि पर घर की सफाई के बजाय भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए.