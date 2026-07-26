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खेल में बनाना है करियर तो सुधार लें ये वास्तुदोष, इन 3 दिशाओं का संतुलन दिला सकता है नाम और शोहरत

Vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और दक्षिण दिशा खिलाड़ियों के लिए विशेष महत्व रखती हैं. मान्यता है कि इन दिशाओं का संतुलन आत्मविश्वास, साहस, आर्थिक स्थिरता और पहचान बढ़ाने में सहायक हो सकता है. वहीं इन दिशाओं में वास्तुदोष होने पर मानसिक और व्यावहारिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं. हालांकि खेल में सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और सही प्रशिक्षण सबसे जरूरी माने जाते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 26, 2026 7:05:54 PM IST

वास्तु की ये 3 दिशाएं बदल सकती हैं किस्मत
वास्तु की ये 3 दिशाएं बदल सकती हैं किस्मत


Vastu tips: खेल के मैदान में सफलता हासिल करने के लिए प्रतिभा, अनुशासन, कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. हालांकि, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या प्रशिक्षण स्थल की सकारात्मक ऊर्जा भी खिलाड़ी के आत्मविश्वास, मानसिक मजबूती और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. विशेष रूप से अग्नि तत्व से जुड़ी तीन दिशाएं-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी गई हैं. मान्यता है कि इन दिशाओं का संतुलन खिलाड़ी के साहस, प्रतिस्पर्धात्मक भावना, पहचान और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने में सहायक हो सकता है.

खिलाड़ियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अग्नि कोण?

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और दक्षिण दिशा मिलकर अग्नि कोण का निर्माण करती हैं. अग्नि तत्व ऊर्जा, उत्साह, जोश और कर्मशीलता का प्रतीक माना जाता है. यदि इन दिशाओं में संतुलन बना रहे तो खिलाड़ी के भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ सकता है.

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दक्षिण-दक्षिण-पूर्व दिशा बढ़ाती है हिम्मत और आत्मविश्वास

वास्तु के अनुसार दक्षिण-दक्षिण-पूर्व दिशा को साहस, प्रतिस्पर्धा और मानसिक मजबूती की दिशा माना जाता है. यदि यह दिशा दोषमुक्त और संतुलित हो तो खिलाड़ी दबाव की परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. मान्यता है कि इस दिशा में बैठकर भोजन करना भी लाभकारी माना जाता है. ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अधिक केंद्रित रह सकता है.

दक्षिण दिशा दिला सकती है नाम और पहचान

वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यश, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का क्षेत्र माना गया है. खेल जगत में सफलता के साथ पहचान भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. मान्यता है कि यदि दक्षिण दिशा में वास्तुदोष हो तो खिलाड़ी को मेहनत के बावजूद अपेक्षित सम्मान और पहचान मिलने में कठिनाई आ सकती है. वहीं यह दिशा संतुलित होने पर समाज में सम्मान और उपलब्धियों के अवसर बढ़ सकते हैं.

दक्षिण-पूर्व दिशा का संबंध धन और संसाधनों से

दक्षिण-पूर्व दिशा को आर्थिक स्थिरता और संसाधनों का स्थान माना जाता है. खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतिभा के साथ-साथ प्रशिक्षण, उपकरण और अन्य सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है. वास्तु के अनुसार इस दिशा का संतुलित होना आर्थिक सहयोग और संसाधनों की उपलब्धता में सहायक माना जाता है, जिससे खिलाड़ी अपने अभ्यास और प्रतियोगिताओं पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकता है.

अग्नि कोण में रसोई को माना गया शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार अग्नि तत्व वाली दिशा में रसोई का होना शुभ माना जाता है. इससे अग्नि तत्व संतुलित रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इन चीजों से बचने की दी जाती है सलाह वास्तु मान्यताओं के अनुसार अग्नि कोण में जल तत्व या आकाश तत्व से जुड़ी वस्तुओं का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए. विशेष रूप से नीले और काले रंग का अत्यधिक उपयोग या पानी से संबंधित वस्तुएं इस क्षेत्र में रखने से ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है.

उभरते खिलाड़ियों को भी रखना चाहिए ध्यान

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार चाहे कोई पेशेवर खिलाड़ी हो या खेल में करियर बनाने की तैयारी कर रहा युवा, उसे अपने घर और अभ्यास स्थल की इन दिशाओं को वास्तुदोष से मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए. मान्यता है कि इससे सकारात्मक वातावरण बनने में मदद मिल सकती है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Vastu Tips
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