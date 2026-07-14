Home > एस्ट्रो > अगर शाम को खरीदते हैं नमक, झाड़ू या तेल… तो एक बार जरूर पढ़ लें ये बात,नहीं तो घर में शुरू हो सकती हैं आर्थिक परेशानियां

अगर शाम को खरीदते हैं नमक, झाड़ू या तेल… तो एक बार जरूर पढ़ लें ये बात,नहीं तो घर में शुरू हो सकती हैं आर्थिक परेशानियां

Vastu Tips For Home: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में दिन के हर समय का अपना अलग महत्व बताया गया है. खासतौर पर सूर्यास्त के बाद का समय पूजा-पाठ और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है.आइए जानते हैं शाम के बाद क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं?

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 14, 2026 12:47:53 PM IST

घर के लिए वास्तु टिप्स
घर के लिए वास्तु टिप्स


Vastu Tips For Home: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में दिन के हर समय का अपना अलग महत्व बताया गया है. खासतौर पर सूर्यास्त के बाद का समय पूजा-पाठ और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय कुछ चीजों की खरीदारी करने से बचने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
 
आइए जानते हैं कि वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के बाद किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए.

नमक

वास्तु शास्त्र में नमक को सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद नमक खरीदने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और धन टिकने में बाधा आ सकती है. इसलिए नमक दिन के समय खरीदना शुभ माना जाता है.

 सरसों का तेल

सरसों के तेल का संबंध शनि देव और कई धार्मिक अनुष्ठानों से माना जाता है. मान्यता है कि शाम के समय सरसों का तेल खरीदने से अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है और आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है.

 झाड़ू

झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद नई झाड़ू खरीदना या घर लाना शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि इससे घर की बरकत प्रभावित हो सकती है.

 काले तिल

काले तिल का उपयोग शनि पूजा, पितृ कर्म और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शाम के बाद काले तिल खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ कार्यों में बाधा का कारण माना जाता है.

 दूध और दही

कई धार्मिक मान्यताओं में दूध और दही का संबंध चंद्रमा, शुद्धता और समृद्धि से माना गया है. इसलिए शाम के बाद इन्हें खरीदना या किसी से उधार लेना शुभ नहीं माना जाता. हालांकि, यह धार्मिक मान्यता है और दैनिक जरूरत होने पर इन्हें खरीदने में कोई व्यावहारिक बाधा नहीं है.

 लोहे की वस्तुएं

ज्योतिष में लोहे का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद लोहे के बर्तन, औजार या अन्य लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए. इन्हें दिन के समय खरीदना अधिक शुभ माना जाता है.

शाम के समय किन बातों का रखें ध्यान?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय घर में दीपक जलाना, भगवान की आरती करना और साफ-सफाई बनाए रखना शुभ माना जाता है. साथ ही इस समय विवाद, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की भी सलाह दी जाती है, ताकि घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Hindu Beliefshome vastuVastu ShastraVastu Tipswealth tips
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