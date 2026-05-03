Vastu Tips for Home: घर का ये कोना खाली रखा तो बढ़ेगी कंगाली! तुरंत अपनाएं ये आसान वास्तु उपाय

Vastu Tips for Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का हर कोना सिर्फ दीवारों का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का केंद्र भी होता है. अगर इन कोनों को खाली, अंधेरा या अव्यवस्थित छोड़ दिया जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. इसका असर धीरे-धीरे घर के माहौल, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर भी दिखने लगता है.
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे, तो जरूरी है कि हर दिशा के कोनों को सही तरीके से सजाया जाए.
नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम दिशा)
आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा)
उत्तर दिशा
वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम दिशा)
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.