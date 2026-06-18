मुख्य द्वार पर जल छिड़काव से बदल सकती है किस्मत! वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं सुख-समृद्धि के चौंकाने वाले उपाय

Main door remedies: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि यही से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. मान्यता है कि यदि घर का मुख्य द्वार स्वच्छ, शुभ और ऊर्जावान रखा जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और धन-वैभव बढ़ता है. इसी कारण वास्तु में रोजाना मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का विशेष महत्व बताया गया है. कहा जाता है कि यह सरल उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

सुबह जल छिड़कना क्यों माना जाता है शुभ?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में मां लक्ष्मी दरिद्रता के साथ संसार का भ्रमण करती हैं. ऐसे में जिन घरों के द्वार साफ और पवित्र होते हैं, वहां वे स्थायी रूप से वास करती हैं. मुख्य द्वार पर रोजाना जल छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. विशेष रूप से यदि जल में गंगाजल या गुलाब जल मिलाया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक शुभ माना जाता है.

मां लक्ष्मी की कृपा और धन संबंधी लाभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इससे घर में धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है. मान्यता है कि स्वच्छ और पवित्र प्रवेश द्वार मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है, जबकि गंदगी और अव्यवस्था दरिद्रता का कारण बनती है. वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर राहु का प्रभाव माना जाता है. सुबह जल छिड़कने से राहु से जुड़े दोष शांत होते हैं और अचानक आने वाली समस्याओं में कमी आती है. यह उपाय पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव को भी कम करने में सहायक माना गया है.

पितरों की कृपा प्राप्त करने की मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह के समय पितर घर के मुख्य द्वार से होकर गुजरते हैं. ऐसे में वहां जल अर्पित करना उन्हें तृप्त करता है. मान्यता है कि पितरों की कृपा से घर में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है. वास्तु के अनुसार सुबह जल छिड़कने से रातभर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है. इससे घर का वातावरण हल्का, सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना रहता है. यह उपाय मानसिक तनाव को कम करने और घर के माहौल को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है.

मुख्य द्वार से जुड़े अन्य जरूरी वास्तु नियम

स्वास्तिक और शुभ चिह्न बनाना: मुख्य द्वार की सफाई के बाद दोनों ओर सिंदूर या कुमकुम से स्वास्तिक या “शुभ-लाभ” का चिह्न बनाना शुभ माना जाता है. इसके ऊपर “ॐ” लिखना भी अत्यंत फलदायी बताया गया है. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

मुख्य द्वार की सफाई के बाद दोनों ओर सिंदूर या कुमकुम से स्वास्तिक या “शुभ-लाभ” का चिह्न बनाना शुभ माना जाता है. इसके ऊपर “ॐ” लिखना भी अत्यंत फलदायी बताया गया है. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. शाम को दीपक जलाना: वास्तु के अनुसार शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर में समृद्धि बनी रहती है.

वास्तु के अनुसार शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर में समृद्धि बनी रहती है. गंदगी से बचाव: मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान, जूते-चप्पल या अव्यवस्था रखना अशुभ माना जाता है. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं.

मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान, जूते-चप्पल या अव्यवस्था रखना अशुभ माना जाता है. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं. देहरी को प्रणाम करना: घर की देहरी की सफाई कर उसे प्रणाम करना भी शुभ माना गया है. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में शांति बनी रहती है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.