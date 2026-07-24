Home > एस्ट्रो > कहीं ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं? वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों का हाथ से गिरना देता है भविष्य के संकट का संकेत

कहीं ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं? वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों का हाथ से गिरना देता है भविष्य के संकट का संकेत

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र के अनुसार, हाथ से नमक, पूजा की थाली, दूध, तेल या कांच के बर्तन का गिरना सामान्य घटना नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यताओं में इन्हें आर्थिक नुकसान, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव या आने वाले संकट का संकेत माना गया है. हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 24, 2026 3:31:52 PM IST

वास्तु-टिप्स-हाथ से गिरने वाली 5 चीजें-बुरे संकेत
वास्तु-टिप्स-हाथ से गिरने वाली 5 चीजें-बुरे संकेत


Vastu Tips: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई जरूरी चीज अचानक हाथ से छूटकर गिर जाए और आपने उसे सिर्फ एक सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया हो? रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र में कुछ वस्तुओं का हाथ से गिरना महज संयोग नहीं माना जाता. मान्यता है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में आने वाली आर्थिक परेशानियों, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या अन्य चुनौतियों का संकेत हो सकती हैं. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ विशेष वस्तुओं का बार-बार हाथ से गिरना शुभ संकेत नहीं माना जाता. हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा में इन्हें लंबे समय से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है. आइए जानते हैं उन पांच चीजों के बारे में, जिनका हाथ से छूटना अशुभ संकेत माना जाता है.

हाथ से नमक गिरना

 
वास्तु शास्त्र के अनुसार, हाथ से नमक का बार-बार नीचे गिरना बेहद अशुभ माना जाता है. ज्योतिष में नमक का संबंध शुक्र और चंद्रमा से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि नमक बिखरने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. इसके कारण आर्थिक तंगी, अनावश्यक खर्च और पारिवारिक रिश्तों में खटास आने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए यदि नमक बार-बार हाथ से गिर रहा हो तो इसे सावधानी बरतने का संकेत माना जाता है.
 

पूजा का दीपक या पूजा की थाली हाथ से छूटना

 
पूजा-पाठ के दौरान यदि गलती से भी दीपक या पूजा की थाली हाथ से गिर जाए, तो धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ नहीं माना जाता. माना जाता है कि यह संकेत हो सकता है कि पूजा में किसी प्रकार की बाधा आने वाली है या भविष्य में किसी धार्मिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है. कई लोग इसे घर पर आने वाले किसी संकट या कठिन समय की चेतावनी के रूप में भी देखते हैं.
 

दूध का उबलकर गिरना या हाथ से छलक जाना

 
दूध का संबंध चंद्रमा और मां लक्ष्मी से माना जाता है. यदि रसोई में काम करते समय दूध बार-बार उबलकर नीचे गिर जाए या हाथ से दूध का बर्तन छलक जाए, तो वास्तु शास्त्र में इसे शुभ संकेत नहीं माना गया है. ऐसी मान्यता है कि इससे घर में मानसिक अशांति, पारिवारिक विवाद और धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसलिए इसे भविष्य के प्रति सतर्क रहने का संकेत माना जाता है.
 

तेल का जमीन पर बिखरना

 
सरसों का तेल हो या कोई अन्य खाद्य तेल, यदि वह हाथ से गिरकर जमीन पर फैल जाए तो ज्योतिष शास्त्र में इसे बड़ा अपशकुन माना गया है. मान्यता के अनुसार तेल का संबंध शनिदेव और राहु-केतु से होता है. ऐसे में तेल का बार-बार गिरना शनि या राहु के अशुभ प्रभाव में वृद्धि का संकेत माना जाता है. इसके चलते कानूनी विवाद, दुर्घटना, अनावश्यक खर्च या आर्थिक नुकसान जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.
 

कांच के बर्तन का टूटना या गिरना

 
हाथ से कांच का गिलास, कटोरी, प्लेट या अन्य बर्तन गिरकर टूट जाना भी अशुभ संकेतों में शामिल माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं में कांच का संबंध राहु ग्रह से जोड़ा गया है. माना जाता है कि कांच टूटना भविष्य में किसी बड़ी परेशानी, पारिवारिक संकट या घर के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने का संकेत हो सकता है. इसलिए ऐसी घटनाओं के बाद लोग विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.

Tags: Vastu Tips
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