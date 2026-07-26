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वृषभ राशि पर वक्री शनि की टेढ़ी नजर! नौकरी, कारोबार और कमाई में रखना होगा धैर्य, जानिए 11 दिसंबर तक कैसा रहेगा समय

Saturn Retrograde 2026: 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, जिसका प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है. इस दौरान आय, करियर और व्यापार में प्रगति की गति धीमी हो सकती है, जबकि मानसिक तनाव और वरिष्ठों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. हालांकि धैर्य, सही योजना और नियमित धार्मिक उपायों से इस अवधि को बेहतर बनाया जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 26, 2026 7:01:20 PM IST

वक्री शनि से वृषभ राशि वालों की कमाई पर ब्रेक
वक्री शनि से वृषभ राशि वालों की कमाई पर ब्रेक


Saturn Retrograde 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफलदाता और न्याय का ग्रह माना जाता है. जब शनि अपनी चाल बदलते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है. इस वर्ष 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) रहेंगे. वृषभ राशि के लिए शनि भाग्य भाव (9वें) और कर्म भाव (10वें) के स्वामी हैं. ऐसे में लाभ भाव (11वें) में वक्री शनि का प्रभाव आय, करियर, पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है. हालांकि यह समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, लेकिन कई शुभ परिणाम मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है.

लाभ भाव में वक्री होंगे शनि, लेकिन धीमी पड़ सकती है प्रगति

वृषभ राशि के लिए शनि भाग्य और कर्म भाव के स्वामी हैं. 27 जुलाई से शनि लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं. सामान्य तौर पर लाभ भाव में शनि का गोचर आय, करियर और उपलब्धियों में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन वक्री चाल के कारण इन क्षेत्रों में मिलने वाले शुभ परिणामों की गति कुछ धीमी हो सकती है.

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आर्थिक लाभ में हो सकती है देरी

वक्री शनि के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. यदि आप किसी बड़े आर्थिक लाभ, निवेश या लंबे समय से रुके हुए भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें विलंब संभव है. हालांकि आमदनी रुकने के संकेत नहीं हैं, लेकिन लाभ उम्मीद के मुताबिक तुरंत नहीं मिल सकता. ऐसे में आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना और धैर्य बनाए रखना बेहतर रहेगा.

करियर और कारोबार में रखें संयम

नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने वाली सराहना में देरी का सामना करना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर मेहनत जारी रहेगी, लेकिन उसके परिणाम धीरे-धीरे सामने आएंगे. वहीं, व्यापारियों को नए सौदों, विस्तार योजनाओं और अपेक्षित मुनाफे के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. इस दौरान जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से बचें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.

मानसिक तनाव बढ़ सकता है

स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बड़े अशुभ संकेत नहीं हैं, लेकिन भविष्य को लेकर चिंता और मानसिक दबाव बढ़ सकता है. यदि कार्यों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो निराशा महसूस हो सकती है.
ऐसे समय में नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभकारी रहेगा. वक्री शनि के दौरान पिता या पिता समान किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य या सहयोग को लेकर चिंता हो सकती है. जिन लोगों का मार्गदर्शन अब तक मिलता रहा है, उनसे अपेक्षित सहयोग कुछ समय के लिए कम मिल सकता है. परिवार और रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद से बचें और धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करें.

शनिवार को करें सुंदरकांड का पाठ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वक्री शनि के दौरान प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में आ रही बाधाओं को कम करने में सहायता मिल सकती है. इसके साथ ही भगवान हनुमान की पूजा और जरूरतमंदों की सेवा भी शुभ फलदायी मानी जाती है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: saturn retrograde 2026
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