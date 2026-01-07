Tri Ekadash Yog 2026: मकर संक्रांति के बाद त्रिएकादश योग बनने से चमकेगी इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Tri Ekadash Yog 2026: मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है. 15 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद त्रिएकादश योग का निर्माण हो रहा है.

कैसे बनता है त्रिएकादश योग?

त्रिएकादश योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर होते हैं.यह योग अलग-अलग ग्रहों के गोचर के अनुसार विभिन्न तिथियों पर बनता है. साल 2026 में यह शुभ योग 15 जनवरी को बन रहा है इस दौरान शनि और शुक्र इस अवस्या में रहेंगे. 15 जनवरी को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर शनि-शुक्र एक-दूसरे से 60 डिग्री पर होंगे, त्रिएकादश योग योग धन लाभ, करियर में उन्नति, आर्थिक तंगी दूर करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जाता है. इस दौरान मीन राशि में शुक्र, शनि और मकर विराजमान होंगे.

इन राशियों को लाभ

मीन राशि (Pisces)-

मीन राशि वालों को इस त्रिएकादश योग बनने से सबसे अधिक मिलेगा. त्रिएकादश योग मीन राशि में बन रहा है. इस दौरान आत्मबल में वृद्धि होगी. बिजनेस में नई डील या आर्डर अच्छे मिल सकते हैं. मेहनत का फल प्राप्त होहा. करियर में लाभ मिलेगा. संतान की ओर से शुभ सूचना मिल सकती है.

मकर राशि (Capricorn)-

मकर राशि वालों को इस शुभ योग के बनने से लाभ मिलेगा. शनि-शुक्र का लाभ मिलने से मकर राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा. लंबे समय से चुनौतियों का सामना कर रहे थे तो आपको राहत मिल सकती है. विदेश जाने की प्लैनिंग सफल होगी.

मेष राशि (Aries)-

मेष राशि वालों को इस योग के बनन से लाभ मिलेगा. लंबे समय से रूका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं. नए स्टार्टअप की शुरुआत या प्लैनिंग कर सकते हैं.बॉस आपसे प्रभावित हो सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.