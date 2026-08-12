Kal Ka Love Rashifal 13 August 2026: किस राशि के जातक करेंगे भरपूर रोमांस, किसकी जिंदगी में होगी ‘खास’ की एंट्री; पढ़ें लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal 13 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार, कृष्ण पक्ष (या पंचांगीय गणना के अनुसार प्रतिपदा तिथि) है. इस दिन आश्लेषा नक्षत्र सुबह 06:06 बजे तक, तत्पश्चात मघा नक्षत्र रहेगा. वरीयान् योग दोपहर 12:16 बजे तक है. इस दिन राहुकाल दोपहर 01:58 बजे से दोपहर 03:37 बजे तक रहेगा.

गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी, जानने के लिए पढ़ें लव राशिफल.

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.

आपके पार्टनर आपसे कुछ बातों को छुपा सकते हैं.

इनका पता चलने पर आपसी मतभेद हो सकता है.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

अपने लव पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है.

इससे आप परेशान हो सकते हैं.

आपका साथी आपको धोखे में रख सकता है.

अच्छा होगा संबंध के लिए बातचीत करें.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर आपके साथ बाहर जाने की जिद कर सकता है.

आपको वह कोई खुशखबरी दें.

आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा.

मौसम के हिसाब से प्रेम-प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

आपके लव पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आपका दिन भाग दौड़ में निकलेगा.

अपने साथी को लेकर आप परेशान रह सकते हैं.

अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, उन्हें खुश रखने का प्रयास करें.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका लव पार्टनर बहुत दिन से चल रहे हैं वाद-विवाद के लिए आपसे माफी मांग सकता है.

आपका लव पार्टनर आपके सामने अपनी मन की बात बोल सकता है.

बात को आगे न बढ़ाएं, संबंध को सुधारने के लिए पार्टनर का साथ दें.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

आप अपने लव पार्टनर के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं.

अच्छा होगा अपने संबंध को बनाए रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर अपने मन में छुपी बात आपके सामने बोल सकता है.

आप अपने पार्टनर से खुश दिखाई पड़ेंगे.

गुरुवार को मौसम का भरपूर आनंद उठाएंगे.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर आपको कोई अच्छी सूचना दे सकता है.

मौसम के हिसाब से आज का दिन आपके लिए रोमांटिक होने वाला है,

पार्टनर का साथ मिलेगा.

धनु दैनिक लव राशिफल ( Sagittarius Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर किसी विरोधी की बातों में आकर आप के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है.

आपका मन खिन्न रहेगा.

आपके संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है.

अच्छा होगा बात को न बढ़ाएं.

अपने पार्टनर से बैठकर समस्या का समाधान निकालें.



मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो सकता है.

गुरुवार को आप अपने दिन की बात बोल सकते हैं.

इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

इस लिहाज से बुधवार का आपके लिए विशेष रहने वाला है.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर गुरुवार को आप से अपने मन की बात कह सकता है.

मौसम के हिसाब से प्रेम-प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है.

गुरुवार को लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है.

यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं.

लव अपने पार्टनर के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं.

आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ खुश दिखाई देगा.