Aaj Ka Rashifal 24 Oct 2026: पुराने प्यार की होगी वापसी, पत्नी से होगी लड़ाई; निवेश करने से बचें, पढ़ें शनिवार का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शनिवार (24 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. कई जातकों के लिए शनिवार का दिन बेहद शुभ रहने वाला है, वहीं कई राशि के जातकों को दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आइए, राशिफल से जानते हैं कि शनिवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

रिश्तेदार मित्रों का आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा.

शनिवार को आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा.

परिवार में माता-पिता की स्वास्थ्य में लाभ होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

शनिवार को आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. शनिवार को कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा.

विरोधी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिस कारण आपका हर काम सहजता से पूर्ण होने वाला है.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद खत्म होगा.

परिवार के लोगों का स्नेह प्यार आपको मिलने वाला है.

कोई नया वाहन भवन मकान आदि खरीद सकते हैं.

आय के नए स्रोत बनेंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

आप किसी धार्मिक आयोजन में परिवार सहित सम्मिलित हो सकते हैं.

कुल मिलाकर शनिवार का दिन आपका भागदौड़ से भरा रहेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं.

आप कोई पुराना कार्य छोड़ सकते हैं.

परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शनिवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं.

परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में है बड़ा रिस्क आज ना लें, इससे व्यापार में घाटा लग सकता है.

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

किसी नए कार्य की शुभारंभ और लंबी पार्टनरशिप कार्यक्षेत्र में हो सकती है.

आप जिस कार्य के विषय में पिछले कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं.

शनिवार को आपका कार्य पूर्ण होने वाला है.

व्यापार-व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार को स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

आप और आपका परिवार मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगी पार्टनर धोखा दे सकते हैं.

ऐसे में कोई बड़ा लेनदेन आज ना करें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

शनिवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा.

किसी आर्थिक लाभ से आप और आपका परिवार लाभान्वित होने वाला है.

जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

व्यापार- व्यवसाय में बड़ा काम शनिवार को आपको मिल सकता है, जिससे आगामी समय में लाभ के योग बनेंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा होगा.

आप किसी बड़ी समस्या से मुक्त हो सकते हैं.

कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ मिलेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

आप कोई नया वाहन मकान खरीद सकते हैं.

सतर्क रहें वरना कोर्ट कचहरी आदि के विवाद में फंस सकते हैं.

व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है.

कोई बड़ा निवेश व्यापार में ना करें.

वाणी पर संयम रखें। वाद-विवाद से दूर रहें.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शनिवार को परिवार में पत्नी से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं.

शनिवार का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा.

नौकरी आदि का प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.