ये 4 मूलांक, जिनसे दुश्मनी पड़ सकती है भारी, अंकशास्त्र की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
ये 4 मूलांक, जिनसे दुश्मनी पड़ सकती है भारी, अंकशास्त्र की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Numerology Predictions:अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ ऐसे मूलांक हैं जिन्हें सबसे खतरनाक माना गया है. जानें इन मूलांकों के व्यक्तित्व, स्वभाव के बारे में. साथ ही, आखिर क्यों इनसे दुश्मनी करना भारी पड़ सकता है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 26, 2025 3:29:00 PM IST

Dangerous Numbers: अंकशास्त्र (Numerology) हमेशा से लोगों की दिलचस्पी का विषय रहा है. हर मूलांक (जन्म तारीख का जोड़) किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के मुताबिक व्यक्ति का स्वभाव व भाग्य बनता है. अंकशास्त्र में ऐसे चार मूलांक बताए गए हैं जिन्हें खतरनाक माना जाता है. इनसे अगर दोस्ती करें तो जिंदगी खुशनुमा बन सकती है, लेकिन दुश्मनी… मुश्किलें खड़ी कर सकती है.

अंकशास्त्र विज्ञान नहीं बल्कि आस्था का विषय है. इसे अंधविश्वास न मानें, बल्कि ये किसी के व्यक्तित्व को समझने का एक जरिया है.

यहां हैं वो चार मूलांक जिनसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही सोच समझ कर करनी चाहिए:

• मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, वे मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं. सूर्य ग्रह इनका स्वामी माना जाता है. ये लोग बहुत दृढ़ता से अपनी बात पर अड़े रहते हैं और जिनसे दुश्मनी करते हैं, उन पर वह पूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं.

• मूलांक 4: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक मूलांक 4 के होते हैं. कहा गया है कि ये लोग अपने रहस्यों को छुपाते हैं और उनकी रणनीति किसी को अनुमान नहीं होती, इसलिए उनसे टकराना नुकसानदायक हो सकता है. 

• मूलांक 8: जिनकी जन्मतिथि 8, 17 या 26 हो, वे मूलांक 8 के अंतर्गत माने जाते हैं. शनि ग्रह का प्रभाव इन पर माना जाता है. ये झूठ और गलत बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते.

• मूलांक 9: 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 9 माने जाते हैं. ये बहादुर स्वभाव के माने जाते हैं और पीछे नहीं हटते. इनसे दुश्मनी लेना जोखिम भरा हो सकता है.

