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Surya Varun Kendra Yog: 26 जून को बनेगा सूर्य-वरुण का दुर्लभ केंद्र योग! इन राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क

Surya Varun Kendra Yog: 26 जून को सूर्य और वरुण ग्रह 90 डिग्री के समकोण पर आकर केंद्र योग बनाएंगे. ज्योतिष के अनुसार यह योग मानसिक भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई, करियर संबंधी दुविधा, रिश्तों में गलतफहमी और आर्थिक मामलों में अस्थिरता ला सकता है. इस दौरान निवेश, साझेदारी और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. सूर्य को जल अर्पित करना, ध्यान करना और अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभकारी माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 23, 2026 8:51:19 AM IST

सूर्य और नेप्च्यून की टक्कर से बनेगा दुर्लभ योग
सूर्य और नेप्च्यून की टक्कर से बनेगा दुर्लभ योग


Surya Varun Kendra Yog: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी आपसी स्थिति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 26 जून को सूर्य और वरुण ग्रह (नेप्च्यून) एक-दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे. इस विशेष स्थिति को वैदिक ज्योतिष में केंद्र योग या समकोण दृष्टि योग (Square Aspect) कहा जाता है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब दो प्रभावशाली ग्रह चौथे या दसवें भाव की दूरी पर होते हैं तो उनके बीच ऊर्जा का टकराव पैदा होता है. इसका असर व्यक्ति के निर्णय, सोच, भावनाओं और जीवन की दिशा पर दिखाई दे सकता है. इस बार सूर्य और वरुण का यह योग कुछ राशियों के लिए मानसिक भ्रम, गलत फैसलों और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है.

क्या है सूर्य और वरुण ग्रह का ज्योतिषीय महत्व?

सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, पिता और जीवन ऊर्जा का कारक माना जाता है. वहीं वरुण ग्रह रहस्य, कल्पना, भ्रम, आध्यात्मिकता, अवचेतन मन और छिपी हुई भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है. जब ये दोनों ग्रह समकोण स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति वास्तविकता और कल्पना के बीच उलझ सकता है. कई बार चीजें जैसी दिखाई देती हैं, वैसी होती नहीं हैं. ऐसे में निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है.

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कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

इस योग के प्रभाव से कुछ लोगों को कार्यस्थल पर अधिकारियों या वरिष्ठों के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराशा भी बढ़ सकती है. कई मामलों में व्यक्ति को लग सकता है कि उसकी मेहनत को सही पहचान नहीं मिल रही है. इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य या उनसे जुड़े किसी विषय को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है. ऐसे समय में धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी माना गया है.

बचाव के उपाय

  • प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें.
  • भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें.
  • कार्यस्थल पर विवाद से बचें और संयम रखें.
  • करियर और आर्थिक मामलों में रहना होगा सतर्क

सूर्य-वरुण केंद्र योग के दौरान करियर को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. कई लोग अपने भविष्य को लेकर दुविधा महसूस कर सकते हैं. बनते हुए कार्यों में अचानक रुकावटें आने की संभावना भी बन सकती है. निवेश और आर्थिक फैसलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि भ्रम की स्थिति गलत निर्णयों का कारण बन सकती है.

इन चीजों का रखें ध्यान

  • किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु की सलाह के बिना बड़ा निवेश न करें.
  • जल्द लाभ के लालच में कोई आर्थिक जोखिम न उठाएं.
  • वित्तीय दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
  • रिश्तों और साझेदारी में बढ़ सकती हैं गलतफहमियां

इस योग का प्रभाव व्यक्तिगत रिश्तों और साझेदारी वाले कार्यों पर भी पड़ सकता है. पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं. व्यापारिक साझेदारी में भी विश्वास की कमी या संवादहीनता तनाव का कारण बन सकती है. ऐसे समय में बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए.

परिवार के बीच विचारों का टकराव बढ़ सकता है

  • बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें.
  • किसी पर अनावश्यक शक करने से बचें.
  • विवाद की स्थिति में धैर्य से बात करें.
  • घर-परिवार और संपत्ति मामलों में भी बरतें सावधानी

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ लोगों के घरेलू जीवन में अस्थिरता महसूस हो सकती है. परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का टकराव बढ़ सकता है. संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भी विवाद की आशंका बन सकती है.

ये उपाय भी करें

  • शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करें.
  • घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखें.
  • संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें.
  • केंद्र योग के दौरान क्या करें और क्या न करें?

26 जून और उसके आसपास के दो से तीन दिनों को ज्योतिषीय दृष्टि से संवेदनशील माना जा रहा है. इस दौरान भावनात्मक और आर्थिक फैसलों में अतिरिक्त सावधानी बरतना लाभकारी हो सकता है.
करें

बड़ा निवेश न करें

महत्वपूर्ण कानूनी या वित्तीय दस्तावेज जल्दबाजी में साइन न करें.
भावनाओं में आकर रिश्तों को लेकर कोई बड़ा निर्णय न लें.
क्यों जरूरी है मन को संतुलित रखना?

वरुण ग्रह का संबंध मन, कल्पना और भावनात्मक दुनिया से माना जाता है. ऐसे में यह योग व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाकर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है. इसलिए ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को स्थिर रखना इस अवधि में विशेष रूप से लाभकारी माना गया है.

Tags: sun neptune square aspectsurya varun kendra yog
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