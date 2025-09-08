Home > Astrology > September Sun Transit 2025 : सूर्य का बदलाव मेष राशि वालों को कानूनी मामले में देगा राहत, चमकेगा करियर और व्यापार में भी होगा अच्छा मुनाफा

September Sun Transit 2025 : 17 सितम्बर को सूर्य देव जब सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो मेष राशि वालों के लिए यह परिवर्तन राहत और प्रगति लेकर आएगा।

Published By: Shashishekhar Tripathi
Published: September 8, 2025 22:01:33 IST

September Sun Transit 2025 : 17 सितम्बर को सूर्य देव जब सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो मेष राशि वालों के लिए यह परिवर्तन राहत और प्रगति लेकर आएगा। कानूनी मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना रहेगी, जिससे मानसिक बोझ कम होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए यह समय मेहनत के बल पर सफलता दिलाने वाला रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मन को प्रसन्न करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा और किसी भी प्रकार के अवैध कार्य या सरकारी देनदारी की अनदेखी से बचना होगा। मेष राशि के लिए सूर्य देव की कृपा कौन से क्षेत्र को चमकाएगी और कहां पर देगी सीख, आइए जानते हुए सूर्य का इस बार का फल।

सोच समझकर करना होगा निवेश

सूर्य का यह राशि परिवर्तन जीवन की अनेक कठिनाइयों से राहत दिलाने वाला सिद्ध होगा। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपको मानसिक शांति और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त होंगे। इस दौरान मेष राशि के लोगों को चाहिए कि किसी भी प्रकार के गैरकानूनी कार्य से दूरी बनाए रखें। यदि सरकारी कर्ज बकाया है, तो उसे समय रहते निपटा दें, अन्यथा अनावश्यक जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। यह परिवर्तन आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। खुदरा व्यापारियों को सोच-समझकर निवेश करने की सलाह है, तो वहीं दूसरी ओर नया व्यापार शुरू करने से पहले कुछ समय तक पूंजी संचित करना लाभकारी रहेगा।

मेहनत लाएगी रंग, मिलेंगे अनुकूल परिणाम

जो लोग सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पूरी लगन और मेहनत के साथ अध्ययन करना चाहिए। यदि इस दौरान कोई परीक्षा है, तो आपकी कड़ी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे। प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए मेहनत पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय ग्रहों का प्रभाव भाग्य से अधिक पुरुषार्थ को महत्व दे रहा है।

पिता की सेहत का रखें ध्यान

सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है और सरकार की किसी योजना से भी फायदा हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, उनकी प्रगति देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। सितंबर की शुरुआत में पिता के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, इसलिए उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान दें। साथ ही, इस समय उनसे आर्थिक सहायता की अपेक्षा न करना ही उचित होगा।

