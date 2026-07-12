Home > एस्ट्रो > 16 जुलाई से बदलेगी किस्मत की चाल! सूर्य-गुरु की महायुति बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर बरसेगी धन-दौलत

16 जुलाई से बदलेगी किस्मत की चाल! सूर्य-गुरु की महायुति बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर बरसेगी धन-दौलत

Sun Transit 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 16 जुलाई को सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. कर्क राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं. ऐसे में सूर्य और गुरु की युति से महालक्ष्मी राजयोग और नवपंचम योग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में यह संयोग बेहद शुभ माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 12, 2026 1:52:07 PM IST

सूर्य और गुरु मिलकर खोलेंगे तरक्की के द्वार
सूर्य और गुरु मिलकर खोलेंगे तरक्की के द्वार


Sun Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 16 जुलाई को सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं, जिसके कारण सूर्य और गुरु की युति बनेगी. ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इस युति से महालक्ष्मी राजयोग और नवपंचम योग का निर्माण होगा. यह संयोग कई राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर में उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है.

सूर्य और गुरु की युति क्यों मानी जाती है खास?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, सरकारी क्षेत्र, प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक माना जाता है. वहीं बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धर्म, शिक्षा और धन का प्रतिनिधि ग्रह कहा जाता है. जब ये दोनों शुभ और मित्र ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलावों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इस बार कर्क राशि में बनने वाला यह संयोग विशेष रूप से धन, पद और पारिवारिक सुख से जुड़ा माना जा रहा है.

You Might Be Interested In

मेष राशि: घर, वाहन और संपत्ति के बन सकते हैं योग

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य और गुरु की यह युति चौथे भाव में बनने जा रही है. यह भाव सुख, माता, वाहन और संपत्ति से जुड़ा माना जाता है. नवपंचम योग के प्रभाव से जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार हो सकता है. यदि आप लंबे समय से घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है. परिवार में चल रही परेशानियां और मतभेद दूर होने के संकेत हैं. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और माता का सहयोग मिलेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है. आर्थिक मामलों में भी यह समय लाभदायक माना जा रहा है. अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और बचत में वृद्धि देखने को मिल सकती है.

कर्क राशि: व्यक्तित्व में आएगा निखार

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर सबसे अधिक प्रभावशाली माना जा रहा है क्योंकि सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु पहले से यहां मौजूद हैं. लग्न भाव में बनने वाली यह युति आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी. समाज और कार्यस्थल पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है. लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है. जो लोग सरकारी सेवा, प्रशासन या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी या बड़ा पद मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभदायक रहेगा. कारोबार में विस्तार और नए अवसर मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य मजबूत होगा.

वृषभ राशि: आय के नए स्रोत खुलेंगे

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य और गुरु की युति लाभ और आय से जुड़े क्षेत्र में प्रभाव डालने वाली है. महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव आर्थिक मामलों में विशेष रूप से देखने को मिल सकता है. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और कई माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना भी बन रही है. व्यापार शुरू करने या नए निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है. नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. इस दौरान आपके कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

करियर, कारोबार और धन के मामलों में दिखगा

सूर्य और गुरु की यह युति केवल आर्थिक मामलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक संबंधों और पेशेवर जीवन पर भी देखने को मिल सकता है. जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी ज्योतिषीय फलादेश को व्यक्तिगत कुंडली और ग्रह स्थिति के अनुसार ही अंतिम रूप से देखा जाता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: sun transit 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए आरारोट?

July 11, 2026

कीवी खाने के 6 फायदे जान आप भी रह जाएंगे...

July 11, 2026
16 जुलाई से बदलेगी किस्मत की चाल! सूर्य-गुरु की महायुति बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर बरसेगी धन-दौलत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

16 जुलाई से बदलेगी किस्मत की चाल! सूर्य-गुरु की महायुति बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर बरसेगी धन-दौलत
16 जुलाई से बदलेगी किस्मत की चाल! सूर्य-गुरु की महायुति बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर बरसेगी धन-दौलत
16 जुलाई से बदलेगी किस्मत की चाल! सूर्य-गुरु की महायुति बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर बरसेगी धन-दौलत
16 जुलाई से बदलेगी किस्मत की चाल! सूर्य-गुरु की महायुति बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर बरसेगी धन-दौलत