5 अगस्त को बनेगा दुर्लभ त्रिग्रही योग, सूर्य-गुरु-बुध की युति से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Mercury Trigrahi Yoga: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन और एक ही राशि में कई ग्रहों का एक साथ आना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 5 अगस्त 2026 को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क राशि में पहले से सूर्य और देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं. ऐसे में तीनों ग्रहों की युति से एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग का निर्माण होगा. ज्योतिषियों के अनुसार यह योग कई राशियों के लिए तरक्की, सम्मान और आर्थिक उन्नति के नए अवसर लेकर आ सकता है.

बुधादित्य योग के साथ बढ़ेगा शुभ प्रभाव

सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और करियर में सफलता का प्रतीक माना जाता है. जब इस योग में देवगुरु बृहस्पति भी शामिल हो जाते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक शुभ हो जाता है. यह संयोग ज्ञान, विवेक, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक मजबूती और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने वाला माना जाता है. इसलिए इस त्रिग्रही योग को वर्ष 2026 के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संयोगों में से एक माना जा रहा है.

मेष राशि के लिए बनेंगे सुख-सुविधाओं के योग

मेष राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग चौथे भाव में बनेगा. इस दौरान घर, जमीन या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के कार्यों की सराहना होगी और पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और लंबे समय से अटके हुए घरेलू कार्य पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में भी पहले की तुलना में सुधार देखने को मिल सकता है.

मिथुन राशि वालों की मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह युति धन भाव में बनने जा रही है. इस दौरान रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं. आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे महत्वपूर्ण बातचीत और व्यावसायिक सौदों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. आर्थिक फैसलों में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

कर्क राशि वालों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ

कर्क राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग प्रथम भाव में बनेगा, इसलिए इसका सबसे अधिक प्रभाव इसी राशि पर देखने को मिल सकता है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. करियर में नई जिम्मेदारियां और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों को विस्तार के नए मौके मिलेंगे. व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ने से सामाजिक और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि का भाग्य देगा पूरा साथ

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह योग नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बनेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है और किस्मत का पूरा सहयोग मिल सकता है. धार्मिक या व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने और भविष्य की योजनाओं में सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं.

इन उपायों से मिल सकता है शुभ फल

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस शुभ ग्रह योग के दौरान प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना लाभकारी माना गया है. भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल और तुलसी अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम का नियमित पाठ करें. इसके साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बुध ग्रह को मजबूत करने का प्रभावी उपाय माना जाता है. मान्यता है कि इन उपायों को श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से शुभ ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है.