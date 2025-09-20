Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से
Home > Astrology > Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से

Solar Eclipse 2025: साल 2025 में 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. भारत में ये नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य ग्रहण रात को 10 बजकर 59 मिनट पर लगेगा और इसकी समाप्ति देर रात 3 बजकर 33 मिनट पर होगी. तो आइए जानते हैं कि इस दौरान ट्रैवल करना सही है या नहीं?

By: Shivi Bajpai | Last Updated: September 20, 2025 10:57:36 AM IST

travel
travel

Surya Grahan 2025 Travel or Not: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है पर क्या आप जानते हैं कि इसका असर भारत पर नहीं रहेगा. इसलिए अगर बात की जाएं इस वक्त धर्म-कर्म के कामों को करने की तो इस वक्त किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी क्योंकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा जिस वजह से सूतक काल भी नहीं लगेगा. पर कई लोग इस दौरान यात्रा भी कर रहे होंगे तो आइए जानते हैं कि ऐसा करना ठीक है या नहीं?

क्या कहते हैं शास्त्र?

भारतीय धर्मग्रंथों में ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं माना गया, बल्कि इसे देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष का प्रतीक बताया गया है. स्कंद पुराण और नारद संहिता में उल्लेख मिलता है कि ग्रहण के समय किया गया कोई भी कर्म न तो पूर्ण पुण्य देता है और न ही पूरा पाप, यानी उसका असर बहुत सीमित होता है. इसी कारण प्राचीन शास्त्रों ने ग्रहण काल में नए कार्य, विवाह, व्यापारिक समझौते या यात्रा करने से बचने की सलाह दी है.

21–22 सितंबर 2025 का सूर्यग्रहण क्या रहेगा खास?

  • समय (IST): 21 सितंबर रात 10:59 बजे से 22 सितंबर सुबह 3:23 बजे तक.
  • स्थिति: सूर्य और चंद्रमा दोनों कन्या राशि में रहेंगे.
  • नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी.
  • दृश्यता: भारत में नहीं दिखेगा. इसे मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और दक्षिणी गोलार्ध के हिस्सों में देखा जा सकेगा.
  • सूतक: यह भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसलिए यहां सूतक लागू नहीं होगा और मंदिर व धार्मिक क्रियाएँ सामान्य रूप से चलेंगी.

ज्योतिषीय दृष्टि से प्रभाव

ज्योतिष मानता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है. इसका असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता और यात्रा की सुरक्षा पर पड़ सकता है. कन्या राशि में लगने वाला यह ग्रहण छोटी-बड़ी रुकावटें, भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है.यदि इस समय कोई नई शुरुआत की जाए-जैसे नई यात्रा, नया निवेश या बड़ा समझौता, तो परिणाम मनोनुकूल नहीं मिलते. हालाँकि यदि यात्रा किसी धार्मिक कारण से हो या दान-पुण्य के लिए हो, तो आंशिक रूप से सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं.

Pitra Paksh 2025: पितर कब बन जाते हैं प्रेत, श्राद्ध पक्ष में नारायण बलि का जानिए महत्व

आधुनिक दृष्टिकोण

आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है. रेल, विमान और बस सेवाएँ सामान्य रूप से चलती रहेंगी. क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ न तो यातायात पर रोक होगी और न ही दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा. हाँ, आस्था रखने वाले लोग मानसिक शांति के लिए इस दौरान यात्रा टाल सकते हैं.

यात्रा को अशुभ क्यों माना गया?

  • सूतक का प्रभाव: मान्यता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक तरंगें बढ़ जाती हैं.
  • प्राकृतिक कारण: सूर्य की रोशनी ढकने से शरीर और मन पर असर पड़ता है, जिससे लंबी यात्रा असुरक्षित मानी गई.
  • व्यावहारिक कारण: प्राचीन समय में यात्रा के साधन सीमित थे, भोजन और रोशनी की दिक्कत रहती थी, इसलिए ग्रहण के समय सफर रोकने की परंपरा बनी.

Surya Devta: सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इन नियमों का रखें खास ध्यान

Tags: Solar Eclipsesolar eclipse 2025Surya Grahansurya grahan bharat mei lgega kyasurya grahan kyu hota haisurya grahan kyu lgta haisurya grahan par travel kare ya nisurya grahan pr travel kretravel in solar eclipse or not
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से
Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से
Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से
Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर यात्रा करनी चाहिए या नहीं, जानें ज्योतिष शास्त्र से