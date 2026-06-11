Surya Grahan 2026: कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, क्या भारत में दिखेगा ग्रहण का दुर्लभ नजारा? जानें क्या होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण की घटना को वैज्ञानिक महत्त्व के अलावा हिंदू धर्म में धार्मिक नजरिये से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इस खगोलीय घटना का अत्यधिक महत्त्व है. 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है.

बता दें कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी महीने में लगा था. हिंदू पंचांग के अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर लगेगा. यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा जहां पर इस समय देव गुरु भी गोचर कर रहे हैं.

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण

पंचांग के अनुसार, साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात करीब 09 बजकर 4 मिनट से होगी, जिसका समापन 13 अगस्त को सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर होगा. बता दें कि यह इस साल का आखिरी सूर्यग्रहण होगा. 12 अगस्त को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो काफी देर तक चलेगा.

किस राशि और नक्षत्र में लगेगा ग्रहण

पंचांग के अनुसार, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा. इस दौरान देवगुरु बृहस्पति भी कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इस राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं. अगर नक्षत्र की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. बता दें कि हिंदू धर्म में ग्रहण की घटना को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है. सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है.

सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है. ऐसे में चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे ग्रहण कहा जाता है. 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा.

भारत में दिखेगा या नहीं यह सूर्य ग्रहण?

साल 2026 के इस दूसरे सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहण भारतीय समयानुसार रात में शुरू होगा जिसके कारण इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा. इस वलयाकार सूर्य ग्रहण को यूरोप के कई देशों, अटलांटिक महासागर और रूस के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है. Inkhabar यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता की पुष्टि नहीं करता है.