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16 जुलाई से बदलेगी इन 5 राशियों की किस्मत! सूर्य गोचर से करियर और नौकरी में मिलेगी बड़ी सफलता

Surya Gochar 2026: 16 जुलाई को ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में इस गोचर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. हालांकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 5 राशियों के लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 27, 2026 5:02:51 PM IST

सूर्य करेंगे कर्क राशि में प्रवेश
सूर्य करेंगे कर्क राशि में प्रवेश


Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन केवल एक खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय प्रक्रिया भी माना जाता है. ग्रहों की बदलती चाल का असर व्यक्ति के करियर, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और आत्मविश्वास तक पर देखने को मिलता है. इसी क्रम में 16 जुलाई को एक बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है, जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि बदलकर चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह गोचर अगले एक महीने तक प्रभावी रहेगा और सभी 12 राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा. हालांकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह समय विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और लाभदायक माना जा रहा है. खासकर करियर, नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों को इस दौरान सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

सूर्य गोचर क्यों माना जाता है खास?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, नेतृत्व, पद, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्यों और आत्मविश्वास का कारक ग्रह माना गया है. जब सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव व्यक्ति के कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन पर भी दिखाई देता है. 16 जुलाई को होने वाला सूर्य का कर्क राशि में गोचर भावनात्मक संतुलन, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में कई लोगों को अपने करियर में नई दिशा और नए अवसर मिलने के संकेत हैं.

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नौकरी और करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य का यह गोचर उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है जो लंबे समय से नौकरी में बदलाव, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे पेशेवरों के लिए भी यह समय अनुकूल माना जा रहा है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने और मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं.

इन राशियों के लिए खुल सकते हैं सफलता के द्वार

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश कुछ राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आ सकता है. इन राशियों के जातकों के साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है. कुछ लोगों को पदोन्नति, नई नौकरी या बेहतर अवसर भी मिल सकते हैं. इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होने और आय के नए स्रोत बनने के योग भी बन रहे हैं.

विदेश से जुड़े मामलों में मिल सकती है सफलता

जो लोग विदेश में नौकरी, शिक्षा, व्यापार या किसी अन्य अवसर की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह गोचर सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है. विदेश से जुड़े कार्यों में गति आने और लंबे समय से रुके मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों और साझेदारियों का लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ेगी.

मेहनत को मिलेगी पहचान

सूर्य का प्रभाव नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में इस गोचर के दौरान कई लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में पहचान मिलने की संभावना है. जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से कार्यस्थल पर स्थिति मजबूत हो सकती है और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य गोचर के शुभ प्रभावों को और मजबूत करने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देना लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि इससे करियर संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास तथा ऊर्जा में वृद्धि होती है.

आस्था और ज्योतिषीय मान्यताओं से जुड़ा विषय

ज्योतिष शास्त्र में बताए गए ग्रह गोचर और उनके प्रभाव धार्मिक एवं पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. विभिन्न ज्योतिषाचार्यों की व्याख्याएं अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित माना जाता है.

Tags: sun transit in cancersurya gochar 2026
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