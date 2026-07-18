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17 अगस्त तक सूर्य रहेंगे कर्क राशि में, किसे मिलेगा भाग्य का साथ, जानिए सभी राशियों का हाल

Sun Transit 2026: सूर्य देव ने मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है. ज्योतिष शास्त्र में इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है. सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे. चंद्रमा की राशि कर्क में सूर्य का यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. कहीं करियर में तरक्की के योग बनेंगे तो कहीं खर्च बढ़ सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 18, 2026 5:03:44 PM IST

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Sun Transit 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है. इस बार सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 17 अगस्त तक इसी राशि में गोचर करेंगे. कर्क राशि जल तत्व की राशि मानी जाती है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं. सूर्य और चंद्रमा के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है. ऐसे में सूर्य का यह गोचर कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मेष राशि: घर-परिवार में बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

सूर्य का गोचर मेष राशि के चतुर्थ भाव में हो रहा है. इस दौरान पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. घर के वातावरण में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और मान-सम्मान मिलने के संकेत भी बन रहे हैं.

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वृषभ राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, यात्राओं से होगा लाभ

वृषभ राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाली मानी जाती है. नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को यात्राओं का लाभ मिल सकता है. सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होने की संभावना है और रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं.

मिथुन राशि: धन और वाणी दोनों में रखें संतुलन

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है. यह समय आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने का संकेत देता है. बिना सोच-समझे निवेश करने से बचना चाहिए. साथ ही बोलचाल में संयम रखना जरूरी होगा, क्योंकि कठोर शब्द पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं.

कर्क राशि: व्यक्तित्व में आएगा निखार, बढ़ेगा प्रभाव

सूर्य का गोचर कर्क राशि में ही हो रहा है, जिससे इस राशि के जातकों को विशेष प्रभाव महसूस हो सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे. नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है. हालांकि अहंकार और गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है.

सिंह राशि: बढ़ सकते हैं खर्च, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं. इस दौरान अचानक खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. विदेश से जुड़े कारोबार या विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि स्वास्थ्य संबंधी छोटी-बड़ी परेशानियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए लापरवाही से बचना होगा.

कन्या राशि: आय के नए रास्ते खुलेंगे

कन्या राशि के लिए सूर्य एकादश भाव में स्थित हैं, जो लाभ और आय का भाव माना जाता है. इस अवधि में आमदनी बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. प्रभावशाली लोगों से संपर्क मजबूत होंगे और लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी.

तुला राशि: करियर में मिल सकती है बड़ी उपलब्धि

तुला राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति करियर और कार्यक्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन का लाभ मिल सकता है. व्यवसाय में भी सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि: भाग्य का मिलेगा साथ

वृश्चिक राशि के लिए सूर्य नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. यह समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ा सकता है. पिता या गुरु समान व्यक्ति का सहयोग मिलेगा. भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है.

धनु राशि: स्वास्थ्य और निवेश दोनों में बरतें सावधानी

धनु राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में स्थित हैं. यह गोचर स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने का संकेत देता है. पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं और अनावश्यक जोखिम लेने से नुकसान हो सकता है. बड़े निवेश या आर्थिक फैसले फिलहाल सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है.

मकर राशि: वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं चुनौतियां

मकर राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं. इसका प्रभाव वैवाहिक और साझेदारी संबंधों पर पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ विचारों में मतभेद होने की संभावना है. यदि साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें.

कुंभ राशि: विरोधियों पर मिलेगी बढ़त

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव में स्थित हैं. यह स्थिति शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाने वाली मानी जाती है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. कार्यस्थल पर भी आपकी स्थिति मजबूत होगी और विरोधियों की योजनाएं विफल हो सकती हैं.

मीन राशि: छात्रों और रचनात्मक लोगों के लिए सुनहरा समय

मीन राशि के लिए सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. छात्रों को इस दौरान पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम भी अच्छे मिलेंगे. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. नई योजनाओं और सृजनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

सूर्य गोचर का व्यापक प्रभाव

कर्क राशि में सूर्य का यह गोचर केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और पेशेवर क्षेत्रों पर भी असर डाल सकता है. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है. ऐसे में आने वाला एक महीना कई राशियों के लिए बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है.

Tags: cancer sankrantisun transit 2026
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