September Sun Transit 2025 : करना होगा खुद पर फोकस, कठोर मेहनत के साथ अच्छी वाणी सिंह राशि वालों को देगी प्रमोशन

Published By: Shashishekhar Tripathi
Published: September 9, 2025 22:42:00 IST

September Sun Transit 2025 : सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए सूर्य का परिवर्तन विशेष रहेगा, क्योंकि यह आपके स्वामी है जो 17 तारीख को घर छोड़कर कन्या राशि में जा रहें हैं। इस दौरान आपको व्यवहार और वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। कठोर शब्द संबंधों को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सौम्यता बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा। करियर में तरक्की और पदोन्नति के अवसर सामने आएंगे, खासकर 17 से 30 सितम्बर के बीच समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल की परीक्षा होगी, वहीं आर्थिक मामलों में सोच-समझकर किए गए निर्णय भविष्य में लाभ देंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से हल्की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए सावधानी और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। क्या क्या बदलाव होने वाले हैं सिंह राशि के लोगों के जीवन में आइए जानते हैं।

प्रमोशन के बनेंगे संकेत

सिंह राशि के व्यक्तियों को वाणी में कड़वाहट लाने से बचना चाहिए। किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि इससे सामने वाले की भावनाएँ आहत हो सकती हैं। प्रेम और सौम्यता से संवाद करना ही उचित रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए प्रमोशन के संकेत बन रहे हैं। 17 से 30 सितम्बर तक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। मनचाहे काम को आगे बढ़ाने से पहले पुराने कार्य पूरे करें, तभी बेहतर परिणाम मिलेंगे। कुल से शुभ समाचार मिल सकता है।

धन संबंधी मामलों में रहना होगा सतर्क

यदि परिवारजन एक साथ एकत्र हों तो सभी का सम्मान करें। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर मनमुटाव पैदा हो सकता है, ऐसे में आपको शांत रहकर मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश में लगाना आगे के लिए लाभकारी रहेगा। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें और हर कदम सोच-समझकर उठाएँ, तभी सही निर्णय हो पाएगा। सूर्य के परिवर्तन से मानसिक चिंता बढ़ सकती हैं और कुछ शारीरिक असुविधाएँ उभर सकती हैं।

संक्रमित बीमारियों से करना होगा बचाव

सिरदर्द, बुखार या आँखों में संक्रमण जैसी स्थितियों के प्रति सावधान रहें और समय पर उपचार लें। जिन लोगों को चश्मा लगा है वह एक बार अवश्य चेकअप करा लें नंबर बढ़ने की आशंका है। व्यापारी वर्ग अपने पुराने उधार को चुकता करने में सफल होगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न करने का मौका प्राप्त होगा।

