Surya Gochar 2026: मिथुन राशि में सूर्य के प्रवेश से अगले 30 दिनों में दिख सकते हैं बड़े बदलाव, राजनीति, शेयर बाजार और मानसून पर रहेगा असर

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Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ने 15 जून 2026 को दोपहर 12:52 बजे मिथुन राशि में प्रवेश किया है. सूर्य का यह गोचर अगले 30 दिनों तक प्रभावी रहेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस दौरान देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम और शेयर बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
सूर्य लगभग हर 30 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और 12 राशियों का पूरा चक्र करीब एक वर्ष में पूरा करता है. सूर्य के इस भ्रमण का प्रभाव मौसम, तिथियों और विभिन्न ज्योतिषीय घटनाओं पर भी माना जाता है. इस वर्ष अधिक मास के कारण ज्येष्ठ माह दो भागों में विभाजित रहा, जबकि 29 जून से आषाढ़ मास की शुरुआत होगी.ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ महीने में पांच मंगलवार पड़ने से महंगाई बढ़ने और आग लगने जैसी घटनाओं में वृद्धि के संकेत भी माने जा रहे हैं.
सरकार में फेरबदल और बड़े फैसलों की संभावना
ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार आने वाले दिनों में केंद्र सरकार प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ अहम निर्णय ले सकती है. मंत्रिमंडल में बदलाव, वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और आर्थिक नीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं.सूर्य, बुध और चंद्रमा का विशेष संयोग शासन और आर्थिक नीतियों में बदलाव का संकेत माना जा रहा है. आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है.
विदेश नीति पर भी पड़ सकता है असर
ज्योतिषीय दृष्टि से विदेश संबंधों से जुड़े भावों पर ग्रहों की स्थिति कुछ चुनौतियों की ओर संकेत कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत और कुछ प्रमुख देशों के बीच व्यापार या कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा और मतभेद बढ़ सकते हैं.
मध्य भारत में अच्छी बारिश के संकेत
वर्षा से जुड़े ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरी महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.22 जून के बाद बुध के कर्क राशि में आने से वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आ सकती है. दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी बारिश की संभावना बन रही है.
कुछ राज्यों में मानसून रह सकता है कमजोर
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रह सकती है. वहीं जून के अंतिम दिनों और जुलाई की शुरुआत में आग लगने या बड़ी दुर्घटनाओं जैसी घटनाओं को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.इसके अलावा दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी या डेयरी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा बढ़ सकती है.
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