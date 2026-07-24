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सूर्य-शनि का दुर्लभ नवपंचम दृष्टि योग बनाएगा मालामाल, इन राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Sun Saturn Yoga 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को सुबह 08:11 बजे सूर्य और शनि के बीच 120 डिग्री पर नवपंचम दृष्टि योग बनेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग वृष, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है. इस दौरान करियर, आय, पद-प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 24, 2026 5:17:05 PM IST

सूर्य-शनि का 120 डिग्री वाला शुभ संयोग
सूर्य-शनि का 120 डिग्री वाला शुभ संयोग


Sun Saturn Yoga 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, अगस्त महीने में सूर्य और शनि एक विशेष ज्योतिषीय योग का निर्माण करने जा रहे हैं. 7 अगस्त 2026, शुक्रवार को सुबह 08:11 बजे सूर्य और शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री की स्थिति में आकर नवपंचम दृष्टि योग बनाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और सफलता का कारक माना जाता है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन, धैर्य, न्याय और मेहनत के प्रतीक हैं. इन दोनों प्रभावशाली ग्रहों के शुभ संबंध से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. विशेष रूप से करियर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन में लाभ मिलने के संकेत हैं.

वृष राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल

वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य और शनि का नवपंचम दृष्टि योग बेहद शुभ माना जा रहा है. लंबे समय से की गई मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. घर-परिवार का माहौल पहले से अधिक सुखद रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम संबंधों में अपनापन और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, जबकि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

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सिंह राशि: रुके काम होंगे पूरे, बढ़ेगा आत्मविश्वास

सिंह राशि वालों के लिए यह योग सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और मानसिक रूप से आत्मविश्वास मजबूत होगा. छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल माना जा रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है.

तुला राशि: क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ

तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य-शनि का यह योग नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. पहले किए गए कार्यों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. विशेष रूप से कला, मीडिया, डिजाइन, लेखन और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और नई स्किल सीखने या करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

मकर राशि: आय में होगी बढ़ोतरी

मकर राशि वालों के लिए सूर्य और शनि का यह शुभ योग मेहनत का फल दिलाने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं. आय में वृद्धि के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और रिश्तों में ईमानदारी तथा पारदर्शिता आएगी. करियर में स्थिरता और सम्मान मिलने की भी संभावना है.

ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है यह फलादेश

यह सभी भविष्यवाणियां और राशिफल संबंधी जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. व्यक्तिगत कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

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