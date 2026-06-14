30 साल बाद बना दुर्लभ संयोग! अधिकमास की सोमवती अमावस्या पर करें ये उपाय, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे

Somvati Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है. साल 2026 में 15 जून को अधिकमास की सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है. खास बात यह है कि ऐसा संयोग करीब 30 साल बाद बन रहा है. इससे पहले जुलाई 1996 में अधिकमास की अमावस्या सोमवार को आई थी.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिकमास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जबकि सोमवती अमावस्या भगवान शिव और पितरों की पूजा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसलिए इस दिन किए गए जप, तप, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है.

अधिकमास सोमवती अमावस्या पर बन रहे हैं शुभ योग

पंचांग के अनुसार 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इन योगों में शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है.इस दिन ग्रहों की स्थिति भी काफी अनुकूल मानी जा रही है. चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, बुध अपनी स्वराशि मिथुन में होंगे, गुरु कर्क राशि में स्थित रहेंगे और मंगल मेष राशि में विराजमान होंगे. ऐसे ग्रह योगों को शुभ फलदायक माना जाता है.

सोमवती अमावस्या पर करें ये खास उपाय

मां दुर्गा की आराधना

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां दुर्गा की पूजा करने से राहु और केतु से जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है. श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी की उपासना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता है.

पीपल वृक्ष की परिक्रमा

विवाहित महिलाएं इस दिन परिवार की सुख-समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं. इसे सौभाग्य और पारिवारिक खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.

कालसर्प दोष के लिए रुद्राभिषेक

जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष माना जाता है, वे सोमवती अमावस्या पर रुद्राभिषेक करा सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे जीवन में आने वाली बाधाओं को कम करने में सहायता मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है.

भगवान शिव को अर्पित करें सफेद वस्तुएं

अमावस्या पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता और ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. ऐसे में भगवान शिव को दूध, चावल, चीनी या अन्य सफेद वस्तुएं अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलने की मान्यता है.

क्यों खास है यह दिन?

30 साल बाद अधिकमास और सोमवती अमावस्या का यह दुर्लभ संयोग बन रहा है. साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी इस दिन के महत्व को और बढ़ा रहे हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवसर पर पूजा, जप, दान और पितरों का स्मरण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त हो सकता है.

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