Home > एस्ट्रो > किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति, बिना खर्च और तोड़फोड़ के लाएं पॉजिटिव एनर्जी,

किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति, बिना खर्च और तोड़फोड़ के लाएं पॉजिटिव एनर्जी,

vastu Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग नौकरी, पढ़ाई या कारोबार की वजह से किराए के मकान में रहते हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वास्तु शास्त्र सिर्फ अपने घर के लिए ही जरूरी होता है?

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 18, 2026 6:06:44 PM IST

किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति
किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति


vastu Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग नौकरी, पढ़ाई या कारोबार की वजह से किराए के मकान में रहते हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वास्तु शास्त्र सिर्फ अपने घर के लिए ही जरूरी होता है? तो जवाब है नहीं. वास्तु के कुछ आसान नियम किराए के घर में भी अपनाए जा सकते हैं, जिससे घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और खुशहाल बना रहता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए घर में किसी तरह की बड़ी तोड़फोड़ या बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती. छोटी-छोटी आदतें और सही दिशा का ध्यान रखकर भी आप अपने घर की ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं. आइए जानते हैं किराए के घर के लिए कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार वास्तु उपाय.

You Might Be Interested In

 घर में प्रवेश करने से पहले करें ये काम

जब भी नए किराए के घर में जाएं तो सबसे पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें. वास्तु मान्यताओं के अनुसार गंदगी और बिखरा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. कोशिश करें कि घर में बेकार, टूटी हुई या लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाली चीजें जमा न हों.ऐसा माना जाता है कि साफ और व्यवस्थित घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे मानसिक शांति बनी रहती है.

मुख्य दरवाजा बना सकता है माहौल

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है. इसलिए दरवाजे को हमेशा साफ-सुथरा और रोशन रखें. कई लोग दरवाजे पर स्वास्तिक, ॐ या शुभ-लाभ जैसे चिन्ह लगाते हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है.अगर संभव हो तो मुख्य दरवाजे के पास हल्की रोशनी जरूर रखें. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है.

 छोटा पूजा कोना भी होता है काफी

किराए के घर में बड़ा मंदिर बनाना जरूरी नहीं होता. एक छोटा सा साफ-सुथरा पूजा स्थान भी घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद कर सकता है.वास्तु के अनुसार उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है. पूजा करते समय अगर आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो तो इसे अच्छा माना जाता है.

 सोते समय दिशा का असर

वास्तु मान्यताओं में सोने की दिशा को भी महत्वपूर्ण माना गया है. कहा जाता है कि दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से अच्छी नींद और मानसिक संतुलन बना रहता है.वहीं उत्तर दिशा में सिर करके सोना कई लोग अशुभ मानते हैं. इसलिए बेड की दिशा तय करते समय इस बात का ध्यान रखना बेहतर माना जाता है.

रसोई में न करें ये गलती

किराए के घर में रसोई हर बार वास्तु के अनुसार नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी बातों का ध्यान रखा जा सकता है. जैसे गैस चूल्हे के बिल्कुल पास पानी से भरे बर्तन न रखें. वास्तु में अग्नि और जल तत्व के बीच संतुलन को जरूरी माना गया है.इसके अलावा अगर घर में कहीं नल टपक रहा हो या पानी लीकेज हो रही हो तो उसे जल्दी ठीक करवाना चाहिए. इसे आर्थिक नुकसान और तनाव से जोड़कर देखा जाता है.

 घर में पौधे लगाने से बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी

हरे पौधे घर को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम भी करते हैं. खासतौर पर तुलसी का पौधा बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है.हालांकि कांटेदार पौधों को घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि इन्हें तनाव और नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Rented House VastuVastu Tips Hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026
किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति, बिना खर्च और तोड़फोड़ के लाएं पॉजिटिव एनर्जी,

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति, बिना खर्च और तोड़फोड़ के लाएं पॉजिटिव एनर्जी,
किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति, बिना खर्च और तोड़फोड़ के लाएं पॉजिटिव एनर्जी,
किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति, बिना खर्च और तोड़फोड़ के लाएं पॉजिटिव एनर्जी,
किराए के घर में रहकर भी पा सकते हैं सुख-शांति, बिना खर्च और तोड़फोड़ के लाएं पॉजिटिव एनर्जी,