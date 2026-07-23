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1 अगस्त से बदलेगी शुक्र की चाल, इन 4 राशियों की लव लाइफ और बैंक बैलेंस दोनों होंगे मजबूत

Venus Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुख-सुविधा, वैभव और धन का कारक माना जाता है. 1 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 2 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे. शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 23, 2026 3:58:40 PM IST

शुक्र के राशि बदलते ही पलटेगी इन 4 राशियों की किस्मत
शुक्र के राशि बदलते ही पलटेगी इन 4 राशियों की किस्मत


Venus Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख और समृद्धि का प्रतिनिधि माना जाता है. जब भी शुक्र अपनी राशि बदलते हैं तो उसका प्रभाव केवल प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करियर, धन, पारिवारिक जीवन और जीवनशैली पर भी दिखाई देता है. वर्तमान में शुक्र मिथुन राशि में विराजमान हैं, लेकिन 1 अगस्त को वे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. कन्या राशि बुध के स्वामित्व वाली राशि मानी जाती है और बुध को बुद्धिमत्ता, तर्क और व्यवहारिक सोच का कारक माना जाता है. ऐसे में शुक्र और बुध का यह संबंध कई राशियों के लिए नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों के द्वार खोल सकता है.

शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश क्यों माना जाता है खास?

ज्योतिषीय दृष्टि से शुक्र भावनाओं, प्रेम और विलासिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कन्या राशि व्यवहारिकता और योजनाबद्ध सोच का प्रतीक है. जब शुक्र कन्या राशि में आते हैं तो व्यक्ति केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने लगता है. इस अवधि में रिश्तों में परिपक्वता बढ़ सकती है, आर्थिक मामलों में बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं और जीवन को व्यवस्थित करने की प्रेरणा मिल सकती है. यही कारण है कि शुक्र का यह गोचर कई लोगों के लिए लाभदायक माना जा रहा है.

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वृषभ राशि: रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार

राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर राहत और प्रगति लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. जिन योजनाओं पर काफी समय से काम चल रहा था, उनमें सफलता मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक माहौल पहले से बेहतर रहेगा और घर में खुशियों का वातावरण बन सकता है. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ने के योग हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है और धन संबंधी चिंताएं कम होती नजर आ सकती हैं. इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मक सोच आपके फैसलों को मजबूत बनाएगी.

वृश्चिक राशि: आर्थिक राहत के साथ मिल सकते हैं नए अवसर

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर वित्तीय मामलों में राहत देने वाला माना जा रहा है. यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. दोस्तों और करीबी लोगों का सहयोग मिलने से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और मानसिक तनाव में कमी आ सकती है. यह समय जीवन में स्थिरता और राहत लेकर आ सकता है.

धनु राशि: करियर में मिलेगी नई उड़ान, सीनियर्स होंगे प्रभावित

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर करियर और प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति के संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और उनके काम की सराहना हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहने की संभावना है. कोई महत्वपूर्ण समझौता या डील आपके पक्ष में जा सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भविष्य में पदोन्नति या नई संभावनाओं के रास्ते खुल सकते हैं. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के साथ आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं.

मकर राशि: आय के नए स्रोत बनेंगे, जीवन में बढ़ेगा संतुलन

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. इस दौरान यात्रा या घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. मानसिक रूप से सुकून और संतुलन महसूस होगा. परिवार और करियर के बीच बेहतर तालमेल बनाने में सफलता मिल सकती है. साथ ही भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं भी मजबूत आधार प्राप्त कर सकती हैं.

शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं. इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से सकारात्मक परिणाम मिलने की मान्यता है.

  • मां लक्ष्मी की नियमित पूजा-अर्चना करें.
  • जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्तुओं का दान करें. और आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
  • शुक्र ग्रह से जुड़े मंत्रों का जाप करें.
  • महिलाओं का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.

सितंबर तक बना रहेगा शुक्र का प्रभाव

1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद शुक्र 2 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे. इस दौरान कई लोगों के जीवन में रिश्तों, आर्थिक स्थिति और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. विशेष रूप से वृषभ, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए यह अवधि नई संभावनाओं और सकारात्मक अवसरों का समय मानी जा रही है.

Tags: venus transit 2026
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