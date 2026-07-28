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1 अगस्त से शुरू होगा सुनहरा दौर? शुक्र गोचर इन राशियों के लिए लाएगा खुशियों की सौगात

Venus Transit 2026: 1 अगस्त 2026 को सुबह 9:33 बजे शुक्र ग्रह सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. इन राशियों को करियर, व्यापार, धन, निवेश, प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना जताई गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 28, 2026 6:51:08 PM IST

कन्या राशि में गोचर करेंगे शुक्र
कन्या राशि में गोचर करेंगे शुक्र


Venus Transit 2026: अगस्त 2026 की शुरुआत एक बड़े ज्योतिषीय परिवर्तन के साथ होने जा रही है. धन, वैभव, प्रेम और सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र ग्रह 1 अगस्त को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार पांच राशियों के लिए यह गोचर विशेष रूप से शुभ और लाभदायक माना जा रहा है. करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती, व्यापार में सफलता और रिश्तों में मिठास जैसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

अगस्त की शुरुआत में बदलेगी शुक्र की चाल

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, ऐश्वर्य, विलासिता, प्रेम, दांपत्य जीवन, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. जब शुक्र अपनी राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव केवल आर्थिक स्थिति तकसीमित नहीं रहता, बल्कि करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर भी दिखाई देता है.वैदिक पंचांग के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को सुबह 9:33 बजे शुक्र ग्रह सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर के बाद कई लोगों के जीवन में नए अवसर बन सकते हैं, जबकि पांच राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से भाग्यशाली रहने की संभावना जताई जा रही है.

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राशि: रुका हुआ धन मिलने के बन रहे योग

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं. ऐसे में यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.

  • लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है.
  • नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.
  • व्यापार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं.
  • आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

मिथुन राशि: आय बढ़ेगी, परिवार से मिलेगी खुशखबरी

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन आर्थिक मोर्चे पर राहत देने वाला साबित हो सकता है.

  • आय के नए स्रोत बन सकते हैं.
  • परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
  • जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है.
  • नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.
  • कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है.

सिंह राशि: व्यापार और करियर में खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति के नए अवसर लेकर आ सकता है.

  • व्यापार में नए ग्राहक मिलने की संभावना है.
  • बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल हो सकती है.
  • लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होने के योग हैं.
  • आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं.
  • वैवाहिक जीवन में तालमेल और प्रेम बढ़ेगा.

तुला राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा, निवेश से मिल सकता है लाभ

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर इस राशि के लिए भी शुभ संकेत दे रहा है.

  • मानसिक तनाव कम हो सकता है.
  • आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
  • करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे.
  • सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है.
  • परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

मकर राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, व्यापार में होगा विस्तार

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य को मजबूत करने वाला माना जा रहा है.

  • नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं.
  • नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है.
  • व्यापार विस्तार के लिए समय अनुकूल रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • रुका हुआ धन मिलने के योग हैं.
  • काम से जुड़ी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं.

गोचर का क्या होगा व्यापक प्रभाव?

शुक्र ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश केवल इन पांच राशियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी राशियों पर इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा. हालांकि, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति, व्यापार और निजी जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

Tags: venus transit 2026
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