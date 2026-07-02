Home > एस्ट्रो > Shukra Gochar: 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, किन राशियों को मिलेगा प्यार, luxury और किन्हें रहना होगा सावधान? जानें!

Shukra Gochar: 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, किन राशियों को मिलेगा प्यार, luxury और किन्हें रहना होगा सावधान? जानें!

Shukra Gochar: ज्योतिष विद्या में शुक्र ग्रह को luxury, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और आकर्षण का कारक माना जाता है. इसलिए उनका गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है. 4 जुलाई से शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आइये जानते हैं 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा.

By: Shivangi Shukla | Published: July 2, 2026 1:27:08 PM IST

शुक्र गोचर
शुक्र गोचर


Venus Transit 2026: 4 जुलाई 2026 को शुक्र ग्रह कर्क राशि से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं. शुक्र का यह गोचर 4 जुलाई 2026 की शाम को होगा और यह 1 अगस्त 2026 तक सिंह राशि में विराजमान रहेंगे. 

शुक्र के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा. जहां कुछ राशि वालों को धन लाभ, तरक्की और शुभ परिणाम मिल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं. आइये जानते हैं, किस राशि पर इसका क्या असर होगा.

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मेष राशि (Aries)

मेष राशि वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा. वो किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही उनकी रोमांटिक लाइफ भी काफी अच्छी रहने वाली है. आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा. जो दंपति संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृष राशि वाले लोगों के घर में किसी शुभ और मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है. इस दौरान माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जो लोग घर बदलने या नया घर लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है.

मिथुन राशि (Gemini)

आपके भाई-बहन की शादी हो सकती है. साथ ही आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं. इस दौरान आप परिवार के साथ किसी मंदिर या धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वाले जातकों को अचानक धन की प्राप्ति पा सकती है. आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है. इसके अलावा घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में विलासिता और सुख-सुविधाएं बढ़ सकती है. इसके अलावा आपको पार्टनर से सहयोग मिल सकता है. ये गोचर आपके जीवन में रोमांस की वृद्धि करेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा मुश्किल है. आपको अपने ऊपर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत है वरना बिना वजह से किसी विवाद में फंस सकते हैं. इसके अलावा आप लोगों को अपने निजी जीवन में भी सावधानी बरतने की जरूरत है. बिना वजह कलह से बचें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है. इसके अलावा आपकी अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात हो सकती है. साथ ही कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

राशि के जातकों के करियर के लिए अच्छा समय है. इन जातकों को जॉब चेंज या नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. इसके अलावा कार्यक्षेत्र में पदोन्नति भी मिल सकती है. 

धनु राशि (Sagittarius)

राशि के जातकों के लिए भाग्योदय का समय है. इस दौरान आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं. पिताजी के साथ संबंध में सुधार हो सकता है. विशेष लाभ के लिए बड़ों को सम्मान दें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष अच्छा नहीं है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और वाहन चलाते समय दुर्घटना से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों को अपना जीवनसाथी मिल सकता है साथ ही विवाहित लोगों के जीवन में रोमांस और प्रेम में वृद्धि हो सकती है. यह गोचर आपके और आपके पार्टनर के बीच संबंधों को मधुर करेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को किसी भी तरह के झगड़े और वाद-विवाद से बचना चाहिए. इसके अलावा अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो संभावना है कि आपकी विजय हो. पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है. गोचर का पूरा असर जानने के लिए अपनी कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को जरूर बताएं.

Tags: AstrologyVenus Transit
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