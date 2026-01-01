Home > एस्ट्रो > Shubh Muhurat 2026: साल 2026 में शुरू करना चाह रहे है नया व्यवसाय, तो जान लें शुभ मुहूर्त…!

Shubh Muhurat 2026: साल 2026 में शुरू करना चाह रहे है नया व्यवसाय, तो जान लें शुभ मुहूर्त…!

Shubh Muhurat To Start New Business 2026: 2026 में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कई शुभ तिथियां हैं. सही मुहूर्त में शुरुआत करने से काम में स्थिरता, बेहतर निर्णय और धीरे-धीरे प्रगति होने की मान्यता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 1, 2026 4:22:00 PM IST

Shubh Muhurat To Start New Business 2026: नया व्यवसाय शुरू करना जीवन का एक बड़ा और जिम्मेदारी भरा फैसला होता है. भारतीय परंपरा में किसी भी अच्छे काम की शुरुआत शुभ समय देखकर करने की परंपरा रही है. ज्योतिष के अनुसार सही मुहूर्त में शुरू किया गया कार्य धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और उसमें रुकावटें कम आती हैं.

साल 2026 में ऐसे कई समय और तिथियां हैं जो व्यापार, दुकान, स्टार्टअप या साझेदारी शुरू करने के लिए अनुकूल मानी जाती हैं. इन मुहूर्तों का चयन पंचांग और ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है.

 शुभ मुहूर्त का महत्व क्यों है

मान्यता है कि जब काम शुभ समय में शुरू किया जाता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है. इससे:

 काम की शुरुआत सहज होती है
 निर्णय लेने में स्पष्टता रहती है
 आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती है
 साझेदारी और भरोसा बना रहता है

साथ ही, राहुकाल और अशुभ तिथियों से बचना भी जरूरी माना जाता है.

 जनवरी 2026:  

जनवरी का महीना योजना बनाने और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अच्छा माना जाता है.

शुभ तिथियां: 7, 14, 19, 28 जनवरी
समय: सुबह 9:15 से 11:45
ये समय सलाह, प्रबंधन और साझेदारी से जुड़े कामों के लिए ठीक रहता है.

फरवरी 2026:  

फरवरी में सेवा और कला से जुड़े व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं.

शुभ तिथियां: 3, 10, 18, 24 फरवरी
समय: सुबह 10:00 से दोपहर 12:30
फैशन, डिजाइन और मीडिया से जुड़े कामों के लिए ये महीना सहायक है.

मार्च 2026: 

मार्च व्यापार बढ़ाने और नए समझौते करने के लिए अच्छा समय देता है.

शुभ तिथियां: 2, 9, 16, 25 मार्च
समय: सुबह 9:30 से दोपहर 1:00
संयुक्त व्यवसाय या ट्रेड से जुड़े कार्य शुरू किए जा सकते हैं.

अप्रैल 2026:  

अप्रैल का महीना जिम्मेदारी वाले और स्थायी व्यवसायों के लिए अनुकूल माना जाता है.

शुभ तिथियां: 6, 13, 20, 27 अप्रैल
समय: सुबह 9:00 से दोपहर 12:00
उद्योग, निर्माण और सरकारी कामों से जुड़े व्यवसाय के लिए अच्छा समय.

मई 2026:  

मई में नए विचारों पर काम शुरू करना लाभकारी हो सकता है.

शुभ तिथियां: 4, 11, 18, 26 मई
समय: सुबह 10:15 से दोपहर 1:15
ऑनलाइन और छोटे स्टार्टअप के लिए यह समय ठीक रहता है.

जून 2026: 

जून का महीना सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए जाना जाता है.

शुभ तिथियां: 3, 9, 17, 24 जून
समय: सुबह 9:45 से दोपहर 12:45
कोचिंग, प्रशिक्षण और सलाह से जुड़े काम शुरू किए जा सकते हैं.

 जुलाई 2026: 

इस महीने में नए प्रयोग और शोध से जुड़े व्यवसाय आगे बढ़ सकते हैं.

शुभ तिथियां: 2, 8, 15, 22 जुलाई
समय: सुबह 10:00 से दोपहर 1:00
आईटी और नवाचार से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल.

अगस्त 2026: 

अगस्त में स्थायी और रोजमर्रा के उपयोग से जुड़े व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं.

शुभ तिथियां: 5, 12, 19, 27 अगस्त
समय: सुबह 9:30 से दोपहर 12:30
दुकान, स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र के लिए अच्छा समय.

सितंबर 2026:  

ये महीना धैर्य और स्थिर विकास का संकेत देता है.

शुभ तिथियां: 3, 10, 16, 23 सितंबर
समय: सुबह 10:15 से दोपहर 1:00
लंबे समय तक चलने वाले व्यवसायों के लिए उपयुक्त.

अक्टूबर 2026:  

नवरात्रि और त्योहारों के कारण यह महीना शुभ माना जाता है.

शुभ तिथियां: 1, 8, 14, 22 अक्टूबर
समय: सुबह 9:00 से दोपहर 12:00
दुकान खोलने और नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय.

 नवंबर 2026:  

नवंबर व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है.

शुभ तिथियां: 4, 9, 16, 25 नवंबर
समय: सुबह 10:00 से दोपहर 1:30
खरीद-फरोख्त और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनुकूल.

 दिसंबर 2026: 

साल के अंत में भविष्य की तैयारी करना अच्छा माना जाता है.

शुभ तिथियां: 2, 7, 14, 21 दिसंबर
समय: सुबह 9:30 से दोपहर 12:30
रजिस्ट्रेशन और नई योजना बनाने के लिए सही समय.

2026 में व्यवसाय शुरू करने के लिए कई शुभ अवसर उपलब्ध हैं. सही समय पर किया गया प्रयास धीरे-धीरे फल देता है. फिर भी, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत सलाह लेने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. अच्छे विचार, मेहनत और सही समय के साथ शुरू किया गया काम आगे बढ़ता है और स्थिरता लाता है.

