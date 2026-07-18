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शनि की वक्री चाल और गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी किस्मत, 19 से 27 जुलाई तक इन 5 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

Saturn Retrograde 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन और वक्री होने जैसी स्थितियों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इन परिवर्तनों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर भी असर डालता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 18, 2026 7:37:25 PM IST

19 जुलाई से 27 जुलाई तक इन 5 राशियों का गोल्डन टाइम
19 जुलाई से 27 जुलाई तक इन 5 राशियों का गोल्डन टाइम


Saturn Retrograde 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 19 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे. गुरु को ज्ञान, भाग्य, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान और आर्थिक समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है. गुरु का नक्षत्र परिवर्तन जीवन में विस्तार, नई संभावनाएं और सकारात्मक अवसर लेकर आता है. इसका प्रभाव विशेष रूप से उन लोगों पर अधिक दिखाई देता है जो लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि या सफलता की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं.

शनि की वक्री चाल क्यों मानी जाती है खास?

शनि देव वर्तमान में वक्री अवस्था में हैं. ज्योतिष में वक्री ग्रह का अर्थ ग्रह की प्रत्यक्ष उल्टी चाल से लगाया जाता है. शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय और जिम्मेदारी का ग्रह माना गया है. जब शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति को अपने पुराने कार्यों, अधूरे दायित्वों और जीवन की दिशा की समीक्षा करने का अवसर मिलता है. 27 जुलाई तक शनि की यह स्थिति कई लोगों को अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का मौका दे सकती है.

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8 दिनों का यह समय क्यों माना जा रहा है विशेष?

19 जुलाई से 27 जुलाई के बीच का समय इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान गुरु का नक्षत्र परिवर्तन और शनि की वक्री अवस्था एक साथ प्रभावी रहेंगे. ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवधि उन लोगों के लिए खास साबित हो सकती है जो करियर में उन्नति, आर्थिक मजबूती, व्यापार विस्तार या पारिवारिक स्थिरता की तलाश में हैं. ग्रहों की यह स्थिति कई अटके हुए कार्यों को गति देने और नई संभावनाओं के द्वार खोलने का संकेत दे रही है.

मेष राशि: आर्थिक उन्नति और नए अवसरों का समय

मेष राशि के जातकों के लिए यह अवधि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी मानी जा रही है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में तेजी आने के संकेत हैं. करियर और व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जा रही है. धैर्य और समझदारी के साथ किए गए प्रयास अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा.

सिंह राशि: बढ़ेगा मान-सम्मान और सामाजिक प्रभाव

सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रह योग विशेष लाभकारी साबित हो सकता है. इस दौरान समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपके योगदान की सराहना हो सकती है और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई भूमिका मिलने की संभावना है, जबकि व्यापारियों को महत्वपूर्ण सौदे मिलने के योग बन रहे हैं.

तुला राशि: करियर में मिल सकती है बड़ी उपलब्धि

तुला राशि वालों के लिए 19 से 27 जुलाई के बीच का समय करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आपकी मेहनत और दूरदर्शिता आपको नई उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है. कार्यस्थल पर आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल की प्रशंसा हो सकती है. व्यवसाय में विस्तार और नई योजनाओं के सफल होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

धनु राशि: पारिवारिक सुख और नई राहों का संकेत

धनु राशि के जातकों को इस अवधि में गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी. करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में सफलता मिल सकती है. हालांकि 27 जुलाई तक किसी भी प्रकार के विवाद या बहस से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

मीन राशि: सबसे ज्यादा लाभ पाने वाली राशि

ज्योतिषीय दृष्टि से इस विशेष योग का सबसे सकारात्मक प्रभाव मीन राशि पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. इस दौरान आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है और मानसिक शांति का अनुभव होगा. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और सुझावों को महत्व मिलेगा. कई महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं और लंबे समय से चल रही परेशानियों में राहत मिलने के संकेत हैं.

ग्रहों की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शुभता बढ़ाने के लिए कुछ सरल उपाय भी बताए गए हैं.

शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय

  • शनिवार के दिन शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • शनि चालीसा का पाठ करें.
  • जरूरतमंदों की सहायता करें और कर्मों में ईमानदारी रखें.

गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय

  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें.
  • पीले रंग के वस्त्र, फल या अन्य वस्तुओं का दान करें.
  • धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें.

ग्रहों की यह चाल क्यों मानी जा रही है महत्वपूर्ण?

शनि और गुरु दोनों ही वैदिक ज्योतिष के सबसे प्रभावशाली ग्रहों में गिने जाते हैं. जब इनकी स्थिति में एक साथ बदलाव होता है तो उसका प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किया जाता है. 19 जुलाई से 27 जुलाई के बीच का यह समय कई लोगों के लिए नए अवसर, आत्मविश्वास, आर्थिक मजबूती और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. हालांकि किसी भी ज्योतिषीय प्रभाव के साथ कर्म, प्रयास और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: saturn retrograde 2026
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