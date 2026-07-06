न्याय के देवता शनि बदलेंगे चाल, करियर-कारोबार में चमकेगा इन राशियों का भाग्य, खुलेंगे धन के रास्ते

Shani Vakri 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह और न्याय का देवता माना जाता है. वर्तमान समय में शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं. अब साल 2026 में उनकी चाल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है. 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में ही वक्री यानी उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे. शनि की वक्री अवस्था को ज्योतिष में विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि इसका प्रभाव सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है.

क्या होता है शनि का वक्री होना?

जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे वक्री कहा जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की वक्री चाल व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कराती है.आमतौर पर शनि की वक्री अवस्था को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन हर बार इसका प्रभाव नकारात्मक नहीं होता. कई बार यह स्थिति कुछ राशियों के लिए उन्नति और लाभ के अवसर भी लेकर आती है.

ग्रहों के विशेष संयोग से बनेगा लाभकारी योग

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मीन राशि में शनि की वक्री चाल के दौरान कुछ विशेष ग्रह योग बन रहे हैं. इन योगों का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है. करियर, व्यापार, धन, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामलों में इन राशियों को उल्लेखनीय लाभ मिलने के संकेत हैं.

वृषभ राशि: आय में वृद्धि और रुका हुआ धन मिलने के योग

शनि की वक्री चाल वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी शुभ मानी जा रही है. इस दौरान आपकी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर मिलने के संकेत हैं. सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ सकता है. नए संपर्क भविष्य में लाभ का कारण बन सकते हैं.

मिथुन राशि: करियर और कारोबार में मिलेगी नई उड़ान

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव दशम भाव में वक्री होंगे, जिसे कर्म और पेशे का भाव माना जाता है. यदि आप नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल माना जा रहा है. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. परिवार में लंबे समय से चले आ रहे विवाद सुलझ सकते हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है.

वृश्चिक राशि: रुके काम होंगे पूरे, विदेश से मिल सकती है खुशखबरी

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनि की वक्री चाल राहत और प्रगति का संकेत दे रही है. जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें तेजी आने की संभावना है. मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

विदेश यात्रा, विदेशी कंपनियों या अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. इस दौरान करियर और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं.

मकर राशि: धन संचय और प्रभाव में होगी वृद्धि

मकर राशि के लिए भी यह अवधि लाभकारी मानी जा रही है क्योंकि शनि इस राशि के स्वामी ग्रह हैं. शनि की वक्री चाल आपके धन और संसाधनों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है. इस दौरान आप धन बचाने में सफल रहेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. आपकी संवाद क्षमता बेहतर होगी, जिससे कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं.

शनि की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की वक्री अवधि में शुभ परिणामों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं. हर शनिवार शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ श्रद्धा और नियमपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें. मान्यता है कि ऐसा करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं.

वक्री शनि का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग

ज्योतिष में किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा, महादशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए शनि की वक्री चाल के परिणाम हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं. फिर भी ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार वृषभ, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी मानी जा रही है.