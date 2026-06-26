27 जुलाई से उल्टी चाल चलेंगे शनि! इन 3 राशियों पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हिल सकता है करियर और परिवार

Saturn Retrograde 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफलदाता और न्याय का देवता माना जाता है. शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. इस बार 27 जुलाई को शनि देव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं. यानी वे सीधी चाल छोड़कर उल्टी चाल से गोचर करेंगे. यह स्थिति 11 दिसंबर तक बनी रहेगी, जिसके बाद शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनि की यह वक्री चाल खासतौर पर उन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है जो पहले से शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं. मेष, कुंभ और मीन राशि के जातकों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

मेष राशि: कामकाज और रिश्तों में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

मेष राशि पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. ऐसे में शनि की वक्री चाल कुछ नई परेशानियां लेकर आ सकती है. कार्यस्थल पर उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है और सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की आशंका रहेगी. काम का दबाव बढ़ने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. जिन योजनाओं पर आप पहले से काम कर रहे हैं, उनमें रुकावटें आ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में भी गलतफहमियों या तनाव की स्थिति बन सकती है. इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे जरूरी होगा.

कुंभ राशि: आर्थिक मामलों में बरतनी होगी विशेष सावधानी

कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है. शनि की वक्री चाल के दौरान आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. बड़े निवेश या जोखिम वाले वित्तीय निर्णयों से बचने की सलाह दी जाती है. करियर में भी एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, जिसका असर कार्यक्षमता पर पड़ सकता है. पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है.

मीन राशि: साढ़ेसाती का सबसे कठिन चरण बढ़ा सकता है दबाव

मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे ज्योतिष में सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है. शनि की वक्री चाल इस अवधि को और संवेदनशील बना सकती है. पेशेवर जीवन में बाधाएं आ सकती हैं और लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल सकता. मानसिक तनाव, बेचैनी और असंतोष बढ़ सकता है. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दूरी या मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे समय में अनुशासन और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए क्या करें?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि शनि की वक्री चाल का प्रभाव अधिक महसूस हो रहा हो तो कुछ पारंपरिक उपाय किए जा सकते हैं. हर शनिवार “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का तीन माला जाप करें. इसके अलावा शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर सात परिक्रमा करने की भी सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इससे शनि के प्रतिकूल प्रभावों में कमी आती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है.