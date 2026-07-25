Home > एस्ट्रो > 27 जुलाई से वक्री होंगे शनिदेव, साढ़ेसाती वाली 3 राशियों के लिए बढ़ेगी परीक्षा, जानिए किसे बरतनी होगी सबसे ज्यादा सावधानी

27 जुलाई से वक्री होंगे शनिदेव, साढ़ेसाती वाली 3 राशियों के लिए बढ़ेगी परीक्षा, जानिए किसे बरतनी होगी सबसे ज्यादा सावधानी

Saturn retrograde 2026: 27 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे. इस दौरान मेष, मीन और कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव अधिक गहरा माना जा रहा है. मेष राशि वालों के खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं, कुंभ राशि वालों को पुराने कर्मों का परिणाम देखने को मिल सकता है, जबकि मीन राशि वालों पर कार्यक्षेत्र और मानसिक दबाव अधिक रह सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 25, 2026 3:20:50 PM IST

साढ़ेसाती के बीच वक्री शनि का बड़ा अलर्ट
साढ़ेसाती के बीच वक्री शनि का बड़ा अलर्ट


Saturn retrograde 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय, कर्म और अनुशासन का कारक माना जाता है. जब शनिदेव वक्री यानी उल्टी चाल चलते हैं, तो उनके प्रभाव को अधिक गहन माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री होंगे. इस दौरान जिन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, उनके लिए यह समय आत्मविश्लेषण, अधूरे कार्य पूरे करने और हर कदम सोच-समझकर उठाने का संकेत देता है. वर्तमान में मेष, मीन और कुंभ राशि के जातक शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित हैं. आइए जानते हैं कि वक्री शनि का इन तीनों राशियों पर क्या असर पड़ सकता है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

27 जुलाई से वक्री होंगे शनिदेव, बढ़ेगा कर्मों का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों का फल अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है. यह समय जल्दबाजी के बजाय धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का माना जाता है. साथ ही, लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने का भी यह उपयुक्त समय माना जाता है.

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मेष राशि: बढ़ सकते हैं खर्च और मानसिक दबाव

मेष राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. वक्री शनि के प्रभाव से अनचाहे और अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. मानसिक तनाव या भ्रम की स्थिति बनने की संभावना भी रह सकती है. कामकाज में बेवजह भागदौड़ बढ़ सकती है और जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है. इसलिए आर्थिक मामलों और महत्वपूर्ण फैसलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

कुंभ राशि: उतरती साढ़ेसाती में मिलेगा कर्मों का हिसाब

कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. इस दौरान वक्री शनि पुराने कर्मों का लेखा-जोखा सामने ला सकते हैं. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना भी बनी रहेगी. संपत्ति, निवेश और पैसों के लेन-देन में विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक होगा.

कुंभ राशि के लिए सावधानी

  • बिना लिखित दस्तावेज के किसी को उधार या कर्ज न दें.
  • अपनी दिनचर्या अनुशासित रखें.
  • स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही से बचें.
  • आर्थिक लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें.

मीन राशि: सबसे ज्यादा रहेगा वक्री शनि का प्रभाव

चूंकि वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में ही विराजमान हैं, इसलिए वक्री चाल का सबसे सीधा और गहरा प्रभाव मीन राशि के जातकों पर माना जा रहा है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. जो कार्य पहले आसानी से पूरे हो रहे थे, उनमें देरी या रुकावट आ सकती है. पुराने विवाद, अधूरे काम या पिछले मामलों का दोबारा सामना भी करना पड़ सकता है.

मीन राशि के लिए सावधानी

  • किसी भी कागजी कार्य को अधूरा न छोड़ें.
  • दफ्तर और व्यवसाय में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें.
  • गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें.
  • परिवार में विवाद या बहस से बचें.

वक्री शनि के दौरान इन गलतियों से बचना जरूरी

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, वक्री शनि के समय गलत रास्ता अपनाना या शॉर्टकट से सफलता पाने की कोशिश नुकसानदायक मानी जाती है.

इस अवधि में विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें-

  • काम या धन कमाने के लिए गलत तरीके न अपनाएं.
  • मजदूरों, कर्मचारियों और बुजुर्गों का सम्मान करें.
  • टैक्स, बैंकिंग और कानूनी दस्तावेज समय पर पूरे करें.
  • लंबे समय से लंबित कार्यों को प्राथमिकता दें.
  • अनुशासित जीवनशैली अपनाएं और जिम्मेदारियों से पीछे न हटें.

वक्री शनि का समय क्यों माना जाता है खास?

ज्योतिष के अनुसार, शनि का वक्री होना केवल चुनौतियां लेकर नहीं आता, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने और अधूरे कार्य पूरे करने का अवसर भी देता है. इस दौरान धैर्य, ईमानदारी और अनुशासन के साथ किए गए प्रयास भविष्य में बेहतर परिणाम देने वाले माने जाते हैं.

Tags: saturn retrograde 2026
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