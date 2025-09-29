Shani Shukra Yuti: दिवाली से पहले बन रहा है शनि-शुक्र दुर्लभ संयोग, इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा
Shani Shukra Yuti In October 2025:23 अक्टूबर यानी दिवाली से पहले यानी 11 अक्तूबर को शनि-शुक्र के एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा हैं, इसका का असर 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ने वाला है, लेकिन इस युती से 3 राशियां बेहद फायदे में

By: chhaya sharma | Published: September 29, 2025 6:36:48 PM IST

Shani Shukra Yuti: अक्टूबर की शुरूआत में ही कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं जैसे दशहरा, करवा चौथ और दिवाली भी. साथ ही इस महीने में कई बड़े-बड़े ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति तेजी से बदलाने वाली है, जिसका असर 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ेगा. वहीं 23 अक्टूबर यानी दिवाली से पहले यानी 11 अक्तूबर को शनि-शुक्र के एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा हैं, इस संयोग से कई राशियों को फायदा होगा, तो कुछ संकट में भी हैं. यहां जानते हैं इस युती से किन राशियों को होगा सबसे ज्यादा लाभ. 

शनि है गुरु की मीन राशि में हैं

शनि सभी, नौ ग्रहों में अपनी धीमी चाल चलते हैं और इनका प्रभाव सबसे शक्तिशाली होता है. शनि किसी एक राशि में करीब ढाई साल रहते हैं, फिर दूसरी राशि में गोचर करते हैं. फिलहाल, शनि, गुरु की मीन राशि में हैं और इस समय वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं. शनिदेव इस राशि में साल 2027 की जून तक रहेंगे और फिर मंगल की मेष राशि में जायेंगे. शानि का लंबे समय तक एक राशि में रहने से किसी न किसी ग्रह संग उनकी युति बनाती हैं, जिसके शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं. वहीं अब अक्तूबर के महीने में शनि और शुक्र एक दूसरे के सामने हैं, जिसकी वजह से मेष, वृषभ और मीन राशी को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला हैं, तो चलिए जानते हैं क्या मिलेगा लाभ

मेष राशि (Aries) 

11 अक्तूबर के दिन हो रही शनि-शुक्र की युति से मेष राशि के जातकों को बेहद लाभ होने वाला है, इस दौरान मेष राशि वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहने वाली है. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. जीवन में नकारात्मक प्रभावों का असर कम होगा. पारिवारिक जीवन कोई नई खुशखबरी आएगी. विदेशों में नौकरी करने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. इसके अलावा छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे.

वृषभ राशि  (Taurus) 

 शुक्र और शनि के संयोग से वृषभ राशि के जातक भी बेहद फायदे में हैं. इस दौरान आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि होने के योग भी इस दौरान आपके बन रहे हैं. इसके अलावा करियर में अच्छा लाभ मिलने वाला है. मेहनत का फल आपको इस दौरान मिलने वाला है. ध्यान रहे ज्यादा गुस्सा करने से बचे.

मीन राशि  (Pisces)

लिए शनि-शुक्र के आमने-सामने आने की वजह से मीन राशि के जातकों को भी बेहद लाभ मिलने वाला हैं. कोई लंबे समय से चल रही परेशानी इस दौरान खत्म हो जायेंगी, जीवन में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने का अवसर मिल सकता है. इसके अलावा कुंवारे लड़के जो विवाह करना चाहते हैं, उन्हें माता-पिता से बातचीत करके निर्णय लेना चाहिए. 

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: shani shuka yuti impact on zodiac signShani shukra yutishani venus conjunctionshani venus conjunction impact
