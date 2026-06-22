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Shani Sade Sati 2026: शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का अगला अध्याय शुरू! अगले 6 महीने किन राशियों की होगी असली परीक्षा?

Shani Sade Sati 2026: शनि वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्ष 2026 के बाकी छह महीनों तक इसी राशि में रहेंगे. इसके कारण मेष, कुंभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती जबकि सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव बना रहेगा. मेष और मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जबकि कुंभ राशि वालों को धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं. सिंह और धनु राशि वालों को निवेश और निर्णयों में धैर्य रखने की जरूरत होगी.

By: Ranjana Sharma | Published: June 22, 2026 6:26:34 PM IST

शनि की नजर अभी भी इन 5 राशियों पर
शनि की नजर अभी भी इन 5 राशियों पर


Shani Sade Sati 2026: ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय और कर्मफल का कारक ग्रह माना जाता है. शनि की चाल अन्य ग्रहों की तुलना में बेहद धीमी होती है और यही वजह है कि इसका प्रभाव भी लंबे समय तक देखने को मिलता है. वर्तमान समय में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्ष 2026 के शेष छह महीनों तक उनकी यही स्थिति बनी रहने वाली है. शनि के मीन राशि में रहने के कारण मेष, कुंभ और मीन राशि के जातक साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं, जबकि सिंह और धनु राशि वालों पर शनि की ढैय्या चल रही है. साल का आधा हिस्सा बीत चुका है और अब हर किसी की नजर आने वाले छह महीनों पर है. ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि की यह स्थिति इन राशियों के जीवन पर क्या असर डाल सकती है.

क्यों खास माने जाते हैं शनि और उनकी साढ़ेसाती?

ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश ग्रह कहा जाता है. मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. शनि लगभग ढाई वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और जब वे राशि परिवर्तन करते हैं तो कई राशियों पर साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव शुरू या समाप्त हो जाता है. वर्ष 2026 में शनि मीन राशि में स्थित हैं, इसलिए कुछ राशियों के लिए यह समय धैर्य, अनुशासन और सावधानी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

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मेष राशि: साढ़ेसाती का पहला चरण, चुनौतियों के बीच संयम की जरूरत

मेष राशि वालों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. वर्ष 2026 के बाकी महीनों में कार्यक्षेत्र में रुकावटें और चुनौतियां सामने आ सकती हैं. कई बार मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. इस दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा. किसी भी योजना या निवेश से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक होगा. धैर्य और निरंतर प्रयास ही इस अवधि में सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं.

कुंभ राशि: साढ़ेसाती का अंतिम चरण, राहत की ओर बढ़ते कदम

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय अपेक्षाकृत राहत भरा माना जा सकता है क्योंकि उन पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. आने वाले महीनों में कई रुके हुए कार्य धीरे-धीरे गति पकड़ सकते हैं और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना जरूरी रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण और सोच-समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

मीन राशि: साढ़ेसाती का दूसरा चरण

मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण जारी है, जिसे अक्सर सबसे प्रभावशाली चरणों में से एक माना जाता है. आने वाले छह महीनों में नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है. किसी भी प्रकार के लेन-देन में सतर्क रहना और बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निर्णय न लेना समझदारी होगी. खर्चों में वृद्धि की संभावना के चलते बजट और वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा.

सिंह राशि: ढैय्या के दौरान निवेश में बरतें अतिरिक्त सावधानी

सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की ढैय्या का प्रभाव बना हुआ है. वर्ष 2026 के शेष महीनों में आर्थिक मामलों और निवेश संबंधी निर्णयों में विशेष सावधानी की आवश्यकता हो सकती है. बिना पर्याप्त जानकारी के किया गया निवेश भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए किसी भी वित्तीय फैसले से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

धनु राशि: धैर्य और संतुलन से मिलेगा लाभ

धनु राशि वालों पर भी शनि की ढैय्या का प्रभाव जारी है. आने वाले महीनों में कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते. इस दौरान योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना और हर कदम सोच-समझकर उठाना भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है. संतुलित दृष्टिकोण और धैर्य इस अवधि को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

जल्दबाजी नहीं, धैर्य ही बनेगा सबसे बड़ा उपाय

शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को लेकर अक्सर लोगों के मन में भय बना रहता है, लेकिन ज्योतिष में इसे आत्ममंथन, अनुशासन और कर्म सुधार का समय भी माना जाता है. वर्ष 2026 के बाकी छह महीनों में जिन राशियों पर शनि का प्रभाव है, उनके लिए धैर्य, सावधानी और योजनाबद्ध प्रयास सफलता की कुंजी बन सकते हैं.

Tags: shani ka prabhavshani sade sati 2026
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