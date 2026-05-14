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Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर ये उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत, शनिदेव की कृपा से दूर होगा साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव

Shani Jayanti 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में शनि जयंती का विशेष महत्व माना जाता है. यह दिन भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभाव कम हो सकते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 14, 2026 3:06:35 PM IST

शनि जयंती पर ये उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत
शनि जयंती पर ये उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत


 Shani Jayanti 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है. साल 2026 में शनि जयंती 16 मई, शनिवार को पड़ रही है. इस खास अवसर पर देशभर के शनि मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन किए जाएंगे.

ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्मफलदाता और न्याय के देवता माना गया है. कहा जाता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देने का कार्य शनिदेव ही करते हैं. ऐसे में अगर कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो या साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव चल रहा हो, तो शनि जयंती के दिन किए गए कुछ उपाय बेहद लाभकारी माने जाते हैं.

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शनि जयंती 2026 पर करें ये खास उपाय

 शनि जयंती पर करें दान

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान का विशेष महत्व बताया गया है. शनि जयंती के दिन जरूरतमंद लोगों को सरसों का तेल, काला तिल, काली उड़द दाल, छाता, काले वस्त्र और अनाज का दान करना शुभ माना जाता है.मान्यता है कि इससे शनि दोष कम होता है और जीवन की परेशानियों में राहत मिलती है.

 शनिदेव को चढ़ाएं सरसों का तेल

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि जयंती पर शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं. कहा जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में शनि से जुड़े दोषों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है.इस दिन शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाना और शनि मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है.

 छाया दान

जिन लोगों पर साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि दोष का प्रभाव चल रहा हो, उनके लिए छाया दान बेहद लाभकारी माना गया है.

 छाया दान करने का तरीका

  • कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरें
  • उसमें काला तिल और एक सिक्का डालें
  • अब तेल में अपना चेहरा देखें
  •  इसके बाद उस कटोरी को शनि मंदिर में दान कर दें

मान्यता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में राहत मिलती है.

पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं दीपक

शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है.दीपक जलाने के बाद ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें.कहा जाता है कि इससे मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी और बाधाओं में कमी आती है.

शनिदेव को लगाएं ये भोग

शनि जयंती पर शनिदेव को काले तिल, काली उड़द की दाल और खिचड़ी का भोग लगाना शुभ माना गया है.मान्यता है कि इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Sade Sati Remediesshani dev upayShani Jayanti 2026
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