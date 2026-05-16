Shani Jayanti 2026: कंगाल को भी मालामाल बना सकती है शनि जयंती की रात! जानिए आसान और असरदार उपाय

Shani Jayanti 2026: शनि जयंती का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं. खास बात यह है कि शनि जयंती की रात को बेहद प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि रात के समय शनिदेव की ऊर्जा और प्रभाव अधिक सक्रिय हो जाते हैं.

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अगर इस खास रात कुछ आसान उपाय पूरे नियम और विश्वास के साथ किए जाएं, तो व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों, शनि दोष, साढ़ेसाती और जीवन की बाधाओं से राहत मिल सकती है. आइिए जानते हैं शनि जयंती की रात किए जाने वाले कुछ सरल लेकिन बेहद खास उपायों के बारे में.

पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं चौमुखी दीपक

शनि जयंती की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. दीपक जलाने के बाद शांत मन से बैठकर शनिदेव के मंत्र ‘ॐ शं शनैश्चराय नमःका कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए.धार्मिक मान्यता है कि यह उपाय करने से शनिदोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं. ऐसा भी कहा जाता है कि यह उपाय व्यक्ति के जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव ला सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मददगार माना जाता है.एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा पूरी होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और सीधे घर लौट आना चाहिए.

काले तिल का खास उपाय

अगर आप आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या लगातार बन रहे कामों में रुकावट से परेशान हैं, तो शनि जयंती की रात यह उपाय लाभकारी माना जाता है.इसके लिए एक काले कपड़े में थोड़े से काले तिल, लोहे की एक कील और एक सिक्का बांध लें. अब इस पोटली को अपने सिर से सात बार उतारें और घर के किसी अंधेरे स्थान पर रख दें.ध्यान रखें कि यह पोटली 24 घंटे से ज्यादा घर में नहीं रखनी चाहिए. अगले दिन इसे किसी शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में रख आएं. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन की बाधाएं कम होने लगती हैं.

हनुमान चालीसा का करें 7 बार पाठ

शनि जयंती की रात हनुमान जी की पूजा करना भी बेहद शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव, हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं.इस दिन किसी हनुमान मंदिर या शनि मंदिर में जाकर श्रद्धा के साथ सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से भय, तनाव और जीवन की परेशानियों से राहत मिलने की मान्यता है. साथ ही घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहता है.

क्यों खास मानी जाती है शनि जयंती?

ज्योतिष शास्त्र में शनि जयंती को कर्म और न्याय से जुड़ा विशेष दिन माना गया है. इस दिन लोग शनिदेव की पूजा कर अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. कई लोग इस दिन दान-पुण्य, गरीबों की सहायता और तेल-तिल का दान भी करते हैं.