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शनि दिखाएंगे असर! शुरू होने वाली है टेढ़ी चाल, इन राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, जानें बचाव के उपाय

Saturn Transit 2026: 20 अगस्त 2026 को शनि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अवस्था में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है. कार्यों में देरी, मानसिक तनाव और वित्तीय चुनौतियों की संभावना के बीच धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखने की सलाह दी गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 11, 2026 11:49:46 AM IST

शनि की टेढ़ी नजर से बढ़ सकती हैं परेशानियां
शनि की टेढ़ी नजर से बढ़ सकती हैं परेशानियां


Saturn Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्म, न्याय, अनुशासन और जिम्मेदारियों का कारक ग्रह माना जाता है. शनि जब भी अपनी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में दिखाई देता है. 20 अगस्त 2026 को शनि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह परिवर्तन कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है. हालांकि कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष सावधानी और धैर्य की मांग करेगा. खासतौर पर मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को करियर, आर्थिक मामलों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

शनि गोचर का क्या होता है महत्व?

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मफलदाता ग्रह कहा जाता है. मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. इसलिए जब भी शनि किसी नई अवस्था या राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के पेशेवर जीवन, पारिवारिक रिश्तों, आर्थिक स्थिति और मानसिक संतुलन पर पड़ सकता है. शनि का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं माना जाता. यदि व्यक्ति अनुशासित, मेहनती और ईमानदार है तो शनि उसे सफलता और स्थिरता भी प्रदान कर सकते हैं. लेकिन लापरवाही, अहंकार और गलत निर्णयों का परिणाम भी शनि के प्रभाव में देखने को मिल सकता है.

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मेष राशि वालों के लिए बढ़ सकता है कार्यस्थल का दबाव

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार शनि का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. इस दौरान कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यवसाय से जुड़े लोगों को निर्णय लेने में अधिक सावधानी बरतनी होगी. सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. करियर में अपेक्षित गति न मिलने के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. ऐसे समय में अनावश्यक बहस और विवादों से दूरी बनाए रखना लाभकारी माना जाता है.

कर्क राशि वालों को रहना होगा सतर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. मानसिक तनाव, भावनात्मक अस्थिरता और पारिवारिक मतभेद जैसी परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं. आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है. किसी भी प्रकार के लेनदेन, उधार या निवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी होगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं.

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए धैर्य की होगी परीक्षा

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का यह परिवर्तन कार्यों में देरी और योजनाओं के धीमे परिणाम का संकेत दे सकता है. कई ऐसे कार्य जिनके जल्दी पूरे होने की उम्मीद होगी, उनमें बाधाएं या विलंब देखने को मिल सकता है. आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी. ज्योतिषीय दृष्टि से इस दौरान बड़े निवेश, जोखिम भरे सौदे या बिना सोच-विचार के वित्तीय निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा वाणी पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक माना गया है. गुस्से या आवेश में कहे गए शब्द रिश्तों और कार्यस्थल दोनों जगह समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

शनि के दुष्प्रभाव कम करने के लिए क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव की कृपा प्राप्त करने और उनके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं.

हनुमान चालीसा का पाठ करें: प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे शनि के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है.
शनि मंत्र का जाप करें: प्रतिदिन “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी माना जाता है. यह उपाय मन को स्थिर रखने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक बताया जाता है.
शनिवार को करें दान-पुण्य: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल और उड़द की दाल का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है. यह उपाय शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है.
जरूरतमंदों की सहायता करें: शनि देव सेवा और परोपकार से प्रसन्न होते हैं. इसलिए निर्धन, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना पुण्यदायी माना गया है.

केवल कष्ट नहीं, कर्मों का फल भी देते हैं शनि

ज्योतिष में शनि को अक्सर कठिनाइयों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन शास्त्रों में उन्हें न्याय का देवता कहा गया है. इसका अर्थ यह है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप परिणाम देते हैं. यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन के साथ जीवन जीता है तो शनि उसे धीरे-धीरे स्थायी सफलता, सम्मान और मजबूती प्रदान कर सकते हैं. इसलिए इस अवधि को डर की नजर से देखने के बजाय आत्ममंथन और सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए.

धैर्य और सकारात्मक सोच से आसान हो सकता है यह समय

शनि का गोचर एक सामान्य ज्योतिषीय प्रक्रिया है जो समय-समय पर होती रहती है. किसी भी चुनौतीपूर्ण दौर में घबराने के बजाय धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. यदि व्यक्ति अपने कार्यों में पारदर्शिता रखता है, सावधानी से निर्णय लेता है और अनुशासित जीवनशैली अपनाता है, तो वह आने वाली चुनौतियों का सामना अधिक मजबूती से कर सकता है. कठिन समय अक्सर नई सीख और बेहतर भविष्य की तैयारी का अवसर भी देता है.

Tags: saturn transit 2026
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