Home > एस्ट्रो > 30 साल बाद बन रहा है शुभ संयोंग! शनि होंगे मीन राशि में मार्गी, चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत

30 साल बाद बन रहा है शुभ संयोंग! शनि होंगे मीन राशि में मार्गी, चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत

Shani Gochar 2025: शानि देव 30 साल बाद मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. ऐसे में शनी के इस गोचर से कुछ राशियां बेहद लाभ में रहने वाली है. शनि देव कर्म, न्याय, आयु, दुख, रोग, संघर्ष और नौकरी के कारक हैं. ऐसे में उन राशि को से नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, लंबे समय से किसी कार्य में की गई मेहनत का फल आपको इस दौरान मिलेगा.

By: chhaya sharma | Published: October 15, 2025 4:13:22 PM IST

Shani Gochar 2025
Shani Gochar 2025

Shani Gochar 2025 Zodiac Horoscope: शनि देव कर्म, न्याय, आयु, दुख, रोग, संघर्ष और नौकरी का कारक माना जाता है. कहा जाता हैं, कुंडली में शनि अच्छा होने से  जीवन में कष्ट नहीं होता, समाझ में मान सम्मान बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है. वहीं अब  30 साल बाद शानि देव, मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. शनि के इस गोचर से कुछ राशियों को बेहद लाभ होने वाला है और शनि देव की उन पर विषेश कृपा होने वाली है. 

नवंबर में हो रहे हैं शनि मीन राशि में मार्गी 

शनि देव को सभी राशियों का चक्र पूरा करने में लगभग 30 सालों का वक्त लगता है. ऐसे में मीन राशि में शनि 30 सालों बाद मार्गी होने जा रहे हैं. पंचांग के अनुसार, शनि 28 नवंबर से मार्गी होंगे. शनि इस समय मीन राशि में बैठे हैं और अपनी उलटी चाल में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इस साल के अंत तक शनि मीन राशि में सीधी चाल में गोचर करेंगे. चलिए जानते हैं यहां नवंबर में हो रहे शनि के गोचर से किन 3 राशियों को होगा सबसे ज्यादा लाभ 

शनि के गोचर से होगा 3 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ 

मिथुन राशि (Gemini November Horoscope)

 शनि के 30 सालों बाद मीन राशि में मार्गी होने से मिथुन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है. कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना है. आत्म-सम्मान में वृद्धि होगी. समाझ में मान सम्मान बढ़ेगा. संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको इस दौरान मिल सकता है. नौकरी कर रहें लोगों को तरक्की के अवसर मिलेंगे.

तुला राशि (Libra November Horoscope) 

शनि के 30 सालों बाद मीन राशि में मार्गी होने से तुला राशि वालों को फायदा हो सकता है. करियर में आपको भाग्य का साथ मिलेगा. व्यापार में धन की वृद्धि होने की संभावना है. इसके अलावा बिजनेस वालों को नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं. विदेश की यात्रा का योग भी इस दौरान बन रहा है. छात्रों के लिए यह समय बेहद अच्छा रहने वाला है.

मकर राशि (Capricorn November Horoscope) 

शनि के 30 सालों बाद मीन राशि में मार्गी होने से मकर राशि वालों का समय भी शुभ रहने वाला है. परिवार की सहायता से मुश्किलें दूर होंगी. पूराने निवेश से लाभ होगा. धन-संपत्ति  में वृद्धि होगी. वैवाहिक जीवन में रोमांस बढ़ेगा. व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: saturn margi in piscessaturn retrogradeSaturn Transit 2025Shani gochar 2025zodiac sign Affected
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
30 साल बाद बन रहा है शुभ संयोंग! शनि होंगे मीन राशि में मार्गी, चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

30 साल बाद बन रहा है शुभ संयोंग! शनि होंगे मीन राशि में मार्गी, चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

30 साल बाद बन रहा है शुभ संयोंग! शनि होंगे मीन राशि में मार्गी, चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत
30 साल बाद बन रहा है शुभ संयोंग! शनि होंगे मीन राशि में मार्गी, चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत
30 साल बाद बन रहा है शुभ संयोंग! शनि होंगे मीन राशि में मार्गी, चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत
30 साल बाद बन रहा है शुभ संयोंग! शनि होंगे मीन राशि में मार्गी, चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत