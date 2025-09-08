Home > Astrology > September Sun Transit 2025 : धैर्य से लेना होगा काम, सूर्य की स्थिति मिथुन राशि के लोगों के स्वभाव को कर सकती है उत्तेजित

September Sun Transit 2025 : सितम्बर माह की आने वाली 17 तारीख को भगवान सूर्य अपनी राशि सिंह को छोड़कर बुध की दूसरी राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे

Published By: Shashishekhar Tripathi
Published: September 8, 2025 22:08:16 IST

September Sun Transit 2025 : सितम्बर माह की आने वाली 17 तारीख को भगवान सूर्य अपनी राशि सिंह को छोड़कर बुध की दूसरी राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर यह लगभग 1 माह के लिए रहने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कन्या संक्रांति करियर, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य में नए प्रभाव लेकर आएगी। कार्यक्षेत्र में सफलता और पदोन्नति के योग मजबूत रहेंगे लेकिन पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। सूर्य की स्थिति आपके स्वभाव को उत्तेजित कर सकती है, जिससे घरेलू माहौल प्रभावित हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और युवाओं को पिता की सलाह लेकर ही अपने फैसले करने चाहिए। मानसिक तनाव और दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव की संभावना रहेगी, जिन्हें धैर्य और संयम से संभालना होगा। भगवान भास्कर अपने नियमों से कैसे मिथुन राशि वालों के जीवन में लाएंगे कैसे परिवर्तन, इसको जानने के लिए और बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हैं…

अनावश्यक विवादों से खुद को रखें दूर

इस समय कार्यक्षेत्र में सफलता के योग मजबूत हैं, तो वहीं दूसरी ओर पदोन्नति की संभावना प्रबल है। सरकारी कामकाज को पूरा करने के लिए किसी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ सकती है। व्यापारिक मामलों में अनैतिक कदम उठाने से कठिनाइयां बढ़ सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में संयम बनाए रखना आवश्यक है। सूर्य की स्थिति आपके स्वभाव को उत्तेजित कर सकती है, जिससे गुस्सा घर के सदस्यों पर निकलने का डर रहेगा जोकि घरेलू वातावरण पर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि धैर्य से काम लें और अनावश्यक विवादों से बचें।

नौकरी से जुड़े फैसला सोच समझकर लें

माता के स्वास्थ्य की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। युवाओं को अपने निर्णय पिता की सलाह लेकर ही लेने चाहिए, जिससे सही दिशा मिलेगी। इस समय मानसिक तनाव अधिक रह सकता है, जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन करते समय अच्छे से सोच-समझ लें। तनाव कम करने के लिए मनोरंजन का सहारा लें या परिवार के साथ घूमने-फिरने जाएं, इससे मन हल्का होगा।

घरेलू मुद्दों पर देना होगा ध्यान

वैवाहिक संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। घरेलू मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा, समय रहते उन्हें सुलझाना ही उचित रहेगा। दिनचर्या में बदलाव आपको निरोगी बना सकता है, सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सुबह जल्दी उठकर कुछ देर उनके दर्शन करें।

