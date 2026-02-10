Home > एस्ट्रो > Dream Fire Meaning: सपने में आग देखने के क्या हैं मायने? मिलेगा खजाना या जा सकती है जान; क्या कहता है स्वप्न शास्त्र

Sapne Mein Aag Dikhna Meaning: लोगों को रात में कई तरह के सपने आते हैं और उसके कई मतलब होते हैं, क्या आपको पता है कि रात में अगर आपको सपने में आग दिखती है तो उसका मतलब क्या है-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 10, 2026 12:04:27 PM IST

Dream Fire Meaning: अक्सर हम लोग नींद में कुछ सपना देखते हैं तो उसे अपने आप से काफी रिलेट कर लेते हैं. हमारे मन में बहुत सी चीजे आने लगती है. कई बार हमे सपने में कोई परिवार का दिख जाता है तो कभी कुछ. कभी-कभी तो लोगों को सपने में आग दिखती है. आग दिखने के काफी मतलब होते हैं, आपने वो सपना किस हाल में देखा है ये काफी जरूरी होता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको सपने में आग दिखती है तो उसका मतलब क्या होता है.

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, आग को अक्सर तेज भावनाओं का प्रतीक माना जाता है. ये गुस्सा, जोश, डर या भीतर चल रहे बदलाव को दिखा सकती है. जैसे आग पुरानी चीजों को जला देती है और नई शुरुआत का रास्ता बनाती है, वैसे ही ये सपना भी जीवन में बदलाव का संकेत हो सकता है. कभी-कभी आग चेतावनी भी देती है कि कोई स्थिति बिगड़ सकती है या जल्द फैसला लेना जरूरी है.

 सपने की स्थिति के अनुसार मतलब

 घर में आग लगना- अगर सपने में घर जलता दिखे, तो ये तनाव, मानसिक दबाव या पारिवारिक चिंता की ओर इशारा कर सकता है. ये डर भी हो सकता है कि जीवन की स्थिरता हिल रही है.

 खुद को जलते देखना- ये सपना बताता है कि आप किसी लक्ष्य, इच्छा या गुस्से में पूरी तरह डूबे हुए हैं. अगर सपने में डर नहीं लगता, तो ये सफलता और आत्मविश्वास का संकेत भी हो सकता है.

 दफ्तर या काम की जगह में आग- ये नौकरी या काम से जुड़ा बदलाव दिखा सकता है. हो सकता है आप नए तरीके से काम करना चाहते हों या किसी नए रास्ते की शुरुआत होने वाली हो.

 जंगल में आग- जंगल की आग अक्सर ये बताती है कि समस्याएं काबू से बाहर होती लग रही हैं और मन भारी महसूस कर रहा है.

 आग के पास आराम से बैठना- अगर आग से डर नहीं लग रहा और गर्माहट अच्छी लग रही है, तो ये सुरक्षा, सुकून और अंदरूनी शांति का संकेत है. कभी-कभी ये आध्यात्मिक जुड़ाव भी दिखाता है.

 आग लगाना- सपने में खुद आग लगाना बताता है कि आप किसी नए काम की पहल करना चाहते हैं या भीतर दबा हुआ गुस्सा बाहर आना चाहता है.

 आग और पानी एक साथ- ये सपना दिल और दिमाग के बीच चल रहे टकराव को दिखाता है. यानी एक तरफ भावनाएं हैं और दूसरी तरफ समझदारी.

 ड्रीम साइंस के अनुसार आग का मतलब

भारतीय  ड्रीम साइंस में आग को अग्नि से जोड़ा जाता है, जो शुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक है.

 खुद को जलते देखना

अजीब लग सकता है, लेकिन इसे अच्छा संकेत माना जाता है. ये धन लाभ या मनचाही इच्छा पूरी होने की ओर इशारा करता है.

 आग में फंसना

ये सपना बताता है कि मानसिक तनाव कम होगा और जीवन में राहत मिलेगी. कुछ मान्यताओं में इसे यात्रा से भी जोड़ा जाता है.

 हवन या पूजा की आग

ये बहुत शुभ सपना माना जाता है. इसका मतलब होता है कि कोई रुकी हुई कामना पूरी हो सकती है या घर में धार्मिक कार्य हो सकता है.

 किसी और को जलते देखना

इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता. ये नुकसान, बुरी खबर या किसी परेशानी की चेतावनी हो सकता है.

 बिना आग के धुआं देखना

ये सपना छुपे हुए दुश्मन, गलतफहमी या सेहत से जुड़ी चिंता की ओर इशारा करता है.

सपने में आग देखना हमेशा डरने की बात नहीं होती. कई बार ये अंदर चल रहे बदलाव, भावनाओं और आने वाले समय के संकेत देता है. सही मतलब समझने के लिए सपने की पूरी स्थिति और अपने मन की हालत को ध्यान में रखना जरूरी है.

