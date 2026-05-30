Home > एस्ट्रो > Sasur Bhau Love Story: ससुर-बहू के रिश्ते पर लगा कलंक, बेटे की पत्नी पर आया दिल तो पिता ने पार कर दी सारी हदें; सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Sasur Bhau Love Story: ससुर-बहू के रिश्ते पर लगा कलंक, बेटे की पत्नी पर आया दिल तो पिता ने पार कर दी सारी हदें; सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Sasur Bhau Crime:उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादा और भरोसे को झकझोर कर रख दिया. जिस लड़की को घर की बहू बनाकर लाने की तैयारी चल रही थी, उसी पर परिवार के मुखिया का दिल आ गया. जब बेटे को इस बात का पता चला तो घर में ऐसा विवाद हुआ, जिसका अंत एक दर्दनाक घटना में हुआ.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 30, 2026 7:03:43 PM IST

ससुर बहु का प्रेम प्रसंग
ससुर बहु का प्रेम प्रसंग


 Sasur Bhau Love Affair: आगरा में ससुर ने बहु के प्रेम संबंध के लिए अपने ही बेटे की हत्या कर दी,पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पिता का अपने बेटे की होने वाली पत्नी के प्रति लगाव बढ़ गया था. इसी बात को लेकर हुए विवाद में पिता ने बेटे की हत्या कर दी. चार महीने की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
 
आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र के गांव लड़ामदा में 14 मार्च को होली के दिन 26 वर्षीय पुष्पेंद्र चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शुरुआत में मामला उलझा हुआ नजर आया और घटना को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं.

 जांच में खुला चौंकाने वाला राज

पुलिस ने जांच शुरू की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया. रिपोर्ट आने के बाद मामला पूरी तरह बदल गया. जांच में पता चला कि युवक की हत्या की गई थी और इसके पीछे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना पिता था.पुलिस जांच के दौरान लगातार परिवार के लोगों से पूछताछ करती रही. कई महीनों तक अलग-अलग बयान सामने आते रहे, लेकिन धीरे-धीरे सच्चाई सामने आने लगी.जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पिता चरन सिंह का अपने बेटे की होने वाली पत्नी के प्रति लगाव बढ़ गया था. यह बात जब बेटे पुष्पेंद्र को पता चली तो उसने इसका विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा.

 विवाद ने ले लिया खौफनाक रूप

बताया जा रहा है कि होली वाले दिन पिता और बेटे के बीच इसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पिता ने बेटे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया.हमले में पुष्पेंद्र की मौत हो गई. आरोप है कि घटना के बाद मामले को दूसरी दिशा देने की कोशिश भी की गई, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.

 चार महीने बाद सामने आई पूरी सच्चाई

पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की. करीब चार महीने तक सबूत जुटाने और बयानों का मिलान करने के बाद सच्चाई सामने आई. जांच के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Sasur Bhau CrimeSasur Bhau Love AffairSasur Bhau Love Story
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