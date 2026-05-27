Home > एस्ट्रो > Saraswati Yog 2026: 29 मई से इन 4 राशियों पर बरसेगी मां सरस्वती की कृपा, हर फैसला दिलाएगा पैसा ही पैसा!

Saraswati Yog 2026: 29 मई से इन 4 राशियों पर बरसेगी मां सरस्वती की कृपा, हर फैसला दिलाएगा पैसा ही पैसा!

Saraswati Yog 2026: 29 मई 2026 को बनने वाला सरस्वती योग मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस योग से बुद्धि, वाणी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. करियर, बिजनेस और निवेश में इन राशियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 27, 2026 3:57:46 PM IST

29 मई से इन 4 राशियों पर बरसेगी मां सरस्वती की कृपा,
29 मई से इन 4 राशियों पर बरसेगी मां सरस्वती की कृपा,


 Saraswati Yog 2026: 29 मई 2026 से ग्रहों की चाल कुछ राशियों की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन एक बेहद शुभ और दुर्लभ ‘सरस्वती योग’ बनने जा रहा है, जिसका असर खासतौर पर 4 राशियों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.मान्यता है कि जब बुध, गुरु और शुक्र एक साथ आते हैं, तब सरस्वती योग का निर्माण होता है. इस बार 29 मई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से गुरु और शुक्र मौजूद हैं. ऐसे में इन तीनों ग्रहों की युति कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है.
 
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस योग का असर बुद्धि, वाणी, करियर और आर्थिक फैसलों पर खास तौर पर देखने को मिलता है. कहा जा रहा है कि इस दौरान कुछ राशियों के लोग जो भी निर्णय लेंगे, उसमें उन्हें सफलता और धन लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

 क्या होता है सरस्वती योग?

ज्योतिष शास्त्र में सरस्वती योग को बेहद शुभ माना गया है. यह योग व्यक्ति की बुद्धि, बोलने की क्षमता, ज्ञान और निर्णय लेने की ताकत को मजबूत करता है.मान्यता है कि इस योग के प्रभाव से इंसान की सोच तेज होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलते हैं. खासकर बिजनेस, शिक्षा, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है.

 मिथुन राशि वालों को मिलेगा बड़ा फायदा

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा. 29 मई के बाद आपकी वाणी में अलग ही आकर्षण देखने को मिलेगा. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके आइडियाज को गंभीरता से सुनेंगे.अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. वहीं नौकरी करने वालों को भी नए अवसर मिल सकते हैं. निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी.

 कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत

कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय करियर में बड़ी सफलता लेकर आ सकता है. ऑफिस में आपके सुझाव और काम की तारीफ होगी. वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा दिखा सकते हैं.इस दौरान प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या सैलरी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना भी बन रही है. निवेश के लिहाज से भी यह समय शुभ माना जा रहा है.

तुला राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ

तुला राशि वालों को इस योग का सीधा फायदा धन और करियर में देखने को मिल सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं.पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. साथ ही पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े मामलों में भी फायदा हो सकता है. इस दौरान लिया गया आर्थिक फैसला आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है.

कुंभ राशि वालों के लिए चमत्कार जैसा समय

कुंभ राशि वालों के लिए सरस्वती योग बेहद खास रहने वाला है. अगर आप कला, मीडिया, डिजाइन, लेखन, सोशल मीडिया या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो यह समय आपको बड़ी सफलता दिला सकता है.आपकी योजनाएं तेजी से सफल होंगी और कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे. आर्थिक मामलों में भी स्थिति मजबूत होगी और अचानक लाभ मिलने के योग बन सकते हैं.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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