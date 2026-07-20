Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: इस सप्ताह में किसे मिलेगा सफलता का मौका और किसे बरतनी होगी सावधानी; जानें प्रेम, नौकरी, व्यापार और स्वास्थ्य का पूरा हाल

Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026 | Weekly Horoscope 2026: नया सप्ताह अपने साथ नए अवसर भी लेकर आता है और नई चुनौतियां भी. ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल रहता है कि आने वाले सात दिन नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति, परिवार और रिश्तों के लिहाज से कैसे गुजरेंगे. 19 से 26 जुलाई 2026 के बीच ग्रहों की बदलती चाल सभी 12 राशियों पर अलग-अलग असर डाल सकती है. किसी को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो कुछ लोगों को सेहत और खर्चों को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है. नया सप्ताह अपने साथ नए अवसर भी लेकर आता है और नई चुनौतियां भी. ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल रहता है कि आने वाले सात दिन नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति, परिवार और रिश्तों के लिहाज से कैसे गुजरेंगे. 19 से 26 जुलाई 2026 के बीच ग्रहों की बदलती चाल सभी 12 राशियों पर अलग-अलग असर डाल सकती है. किसी को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो कुछ लोगों को सेहत और खर्चों को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है, जबकि कुछ लोगों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि तक इस सप्ताह सितारे क्या इशारा कर रहे हैं.

मेष राशि (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि हार्मोनल बदलाव या शुगर से जुड़ी समस्या वाले लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए. मानसिक तनाव और प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें.नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का मध्य भाग काफी अच्छा रहने वाला है. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत और अंत में यात्रा या चोट लगने जैसी स्थितियों से सावधान रहने की जरूरत है. किसी बड़े निवेश या अहम फैसले से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी होगी. खासकर सीने से जुड़ी परेशानी या संक्रमण के संकेत मिल रहे हैं. घर-परिवार में छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें.प्रेम संबंधों में शुरुआत में कुछ खटास आ सकती है, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में रिश्तों में सुधार के संकेत हैं. नौकरी और व्यापार में धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. निवेश के लिए यह समय पहले की तुलना में बेहतर माना जा सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें.

मिथुन राशि (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हालांकि गले, नाक या कान से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है. प्रेम संबंधों में धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि गलतफहमियां रिश्तों पर असर डाल सकती हैं.सप्ताह की शुरुआत में घर से जुड़ी किसी बड़ी खरीदारी की संभावना बन रही है. वाहन, जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक खबर मिल सकती है. सप्ताह के बीच में भावुक होकर लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही कोई कदम उठाएं.

कर्क राशि (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी है. हालांकि आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी रहेगा, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं.प्रेम जीवन में पहले से ज्यादा मजबूती आएगी और अविवाहित लोगों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है. सप्ताह के अंत में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है.

सिंह राशि (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य पर देने की सलाह दी गई है. संक्रमण या मौसमी बीमारियों से बचाव करना जरूरी होगा. सरकारी कामकाज में किसी तरह की लापरवाही या विवाद से बचें.कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का मध्य भाग अच्छा साबित हो सकता है. वहीं सप्ताह की शुरुआत में निवेश टालना बेहतर रहेगा. परिवार में किसी जरूरी सामान की खरीदारी हो सकती है, लेकिन घरेलू मामलों में संयम बनाए रखना होगा.

कन्या राशि (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी उत्साहजनक रहने वाली है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है. हालांकि आंखों, सिर दर्द या हार्मोनल समस्याओं को नजरअंदाज न करें.आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. सप्ताह के अंतिम दिनों में नौकरी और व्यापार में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और कई अधूरे काम पूरे होने की संभावना है.

तुला राशि (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई उम्मीदें लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी की तारीफ होगी. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या सौदे से फायदा मिलने के संकेत हैं.आर्थिक मामलों में सप्ताह सामान्य रहेगा. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन में रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा. हालांकि छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें. स्वास्थ्य की बात करें तो थकान और तनाव से बचने के लिए आराम को नजरअंदाज न करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है.कारोबार करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल जरूर करें. परिवार में किसी सदस्य की वजह से खुशी का माहौल बन सकता है. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य के लिहाज से खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है, लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है.

धनु राशि (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा. शुरुआत में कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी से जुड़े विचार मन में आ सकते हैं.धन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है. बिना सोचे-समझे खर्च करना भविष्य में परेशानी बढ़ा सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. प्रेम जीवन में विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य को लेकर यात्रा के दौरान सावधानी बरतें.

मकर राशि (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत के दम पर सफलता दिलाने वाला हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत की पहचान भी होगी. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर नींद और आराम का ध्यान रखें.

कुंभ राशि (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों से भरा रह सकता है. करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं और आपकी रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. नौकरी और व्यापार दोनों में तरक्की के संकेत हैं.आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लेना जरूरी होगा. किसी को पैसा उधार देने से पहले सोच-विचार करें. रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन सकते हैं. सेहत के लिहाज से तनाव कम करने की कोशिश करें.

मीन राशि (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में नई संभावनाएं दिखाई देंगी और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन भविष्य के लिए बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक तनाव से बचने की कोशिश करें.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.