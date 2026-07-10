Weekly Horoscope 12-18 July 2026:  ग्रहों की शुभ चाल से बनेगा बड़ा संयोग, 12-18 जुलाई तक इन राशियों को मिलेगा धन और सफलता का साथ;रुके काम होंगे पूरे और बढ़ेगी आय

Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: 12 से 18 जुलाई 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अच्छी खबरें लेकर आ सकता है. इस दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन, गुरु-सूर्य की युति और अन्य प्रमुख ग्रहों की चाल कई शुभ योग बना रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस सप्ताह वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं.

15 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे, जबकि 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क राशि में पहले से मौजूद गुरु के साथ सूर्य की युति गुरु आदित्य योग बनाएगी. वहीं मंगल वृषभ राशि में, वक्री बुध मिथुन राशि में, शुक्र सिंह राशि में केतु के साथ, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में रहेंगे. इन ग्रह स्थितियों का सकारात्मक प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिल सकता है.

इन 6 राशियों के लिए शुभ रहेगा सप्ताह

वृषभ राशि

इस सप्ताह आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. हालांकि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें.

मिथुन राशि

यह सप्ताह आपके लिए नई खुशियां लेकर आ सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

कर्क राशि

करियर और कारोबार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. सेहत में सुधार होगा. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है. पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत हैं.

कन्या राशि

यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है. धन आगमन के अच्छे योग बन रहे हैं. भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आर्थिक मामलों में लाभ दिला सकती है.

तुला राशि

अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है. इस सप्ताह कई जरूरी काम आसानी से पूरे होने की संभावना है.

मकर राशि

व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और इसका लाभ भविष्य में मिल सकता है. आय बढ़ने और बचत करने के अच्छे अवसर मिलेंगे. कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है.