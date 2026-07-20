Home > एस्ट्रो > कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का यह चौथा सप्ताह रहेगा खास, मेहनत से आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार; जानें लव लाइफ सहित पूरा भविष्यफल

कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का यह चौथा सप्ताह रहेगा खास, मेहनत से आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार; जानें लव लाइफ सहित पूरा भविष्यफल

Kumbh Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 20 से 26 जुलाई 2026 का सप्ताह बदलाव, सीख और आगे बढ़ने के नए मौके लेकर आ सकता है. इस दौरान आपको अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव करने और नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने का मौका मिलेगा. मेहनत और धैर्य के साथ किए गए काम आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 20, 2026 5:15:50 PM IST

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 20 -26 जुलाई 2026
कुंभ साप्ताहिक राशिफल 20 -26 जुलाई 2026


Kumbh Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 20 से 26 जुलाई 2026 का सप्ताह बदलाव, सीख और आगे बढ़ने के नए मौके लेकर आ सकता है. इस दौरान आपको अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव करने और नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने का मौका मिलेगा. मेहनत और धैर्य के साथ किए गए काम आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं.
 
ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि इस सप्ताह आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने, रिश्तों में संतुलन बनाए रखने और करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी. नए लोगों से जुड़ाव और बातचीत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा सप्ताह.

कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल (Aquarius Career Horoscope)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए आगे बढ़ने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नए आइडिया लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं. अगर कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो उसे पूरा करने का अच्छा समय है.नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यही जिम्मेदारियां भविष्य में आपकी पहचान मजबूत करेंगी.व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. नए संपर्क बनेंगे और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में फायदा मिल सकता है. हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं.

कुंभ साप्ताहिक आर्थिक राशिफल (Aquarius Money Horoscope)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ने वाला रहेगा. अचानक बड़े लाभ की जगह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.अगर कोई पुराना कर्ज, टैक्स या साझा पैसों से जुड़ा मामला चल रहा है तो उसे व्यवस्थित करने का समय है. निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.सप्ताह के आखिरी दिनों में दोस्तों, नेटवर्क या किसी समूह से जुड़े कामों के जरिए आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि जोखिम वाले निवेश और बिना जानकारी के पैसों से जुड़े फैसलों से बचना बेहतर होगा.

कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल (Aquarius Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रह सकता है. हालांकि काम का दबाव और ज्यादा सोच-विचार मानसिक थकान बढ़ा सकता है.अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और आराम के लिए भी समय निकालें. नियमित नींद, हल्की एक्सरसाइज और सकारात्मक सोच आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.सप्ताह के अंत में दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं.

कुंभ साप्ताहिक पारिवारिक राशिफल (Aquarius Family Horoscope)

परिवार के मामलों में यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का रहेगा. अपनों के साथ बातचीत से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.पैसों या घर की जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में खुलकर बात करना फायदेमंद रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करें.प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं.

कुंभ साप्ताहिक शिक्षा राशिफल (Aquarius Education Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और तैयारी के लिहाज से अच्छा रहेगा. पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और पुराने विषयों को दोहराने से फायदा मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा या रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा. लगातार मेहनत और अनुशासन से अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.ग्रुप स्टडी और अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए मददगार साबित होगी. अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का यह सही समय है.

कुंभ राशि के लिए साप्ताहिक उपाय

  • रोज सुबह या शाम ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का जाप करें.
  •  शनिवार के दिन शनि मंदिर में काले तिल या सरसों का तेल अर्पित करें.
  •  जरूरतमंद व्यक्ति को काले या नीले रंग के कपड़े दान करें.
  •  किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद की सहायता करें.
  •  रोज कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए जरूर निकालें.

Tags: Aquarius weekly horoscopeKumbh Rashifal 20 July to 26 July 2026Saptahik kumbh rashifalWeekly Kumbh Rashifal 2026
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