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Marriage dream: सपने में शादी दिखे तो शुभ है या अशुभ? जानिए भविष्य का कौन सा राज खोलता है यह ख़्वाब

Marriage dream: सपने में शादी देखना अलग-अलग परिस्थितियों में शुभ और अशुभ दोनों संकेत दे सकता है. यह जीवन में बदलाव, रिश्तों, सफलता या बाधाओं का संकेत माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार ऐसे सपनों को समझकर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए अधिक सतर्क और तैयार हो सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 16, 2026 5:07:58 PM IST

सपने में शादी का मतलब जानकर रह जाएंगे हैरान!
सपने में शादी का मतलब जानकर रह जाएंगे हैरान!


Marriage dream: नींद की दुनिया हमेशा रहस्यों से भरी मानी गई है. कहा जाता है कि इंसान जब सोता है, तो उसका मन एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां कल्पना, भावनाएं और अवचेतन विचार मिलकर सपनों का रूप लेते हैं. आम धारणा है कि सपने सिर्फ मन की उपज होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन्हें भविष्य के संकेतों के रूप में भी देखा जाता है. इसी संदर्भ में सपनों में शादी देखना (Dream of Marriage) एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत माना गया है. ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीपति त्रिपाठी के अनुसार, शादी से जुड़े सपने हर व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों और भविष्य के संकेत लेकर आते हैं.

सपने में शादी: सिर्फ दृश्य नहीं, संकेतों की भाषा

सपनों में शादी का दिखना केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि इसे जीवन के बदलाव, रिश्तों और आने वाले समय की परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है. अगर कोई लड़की सपने में अपने प्रेमी को किसी और लड़की से शादी करते हुए देखती है, तो इसे अशुभ नहीं बल्कि शुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ यह हो सकता है कि उसके जीवन में विवाह के योग बन रहे हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं कि शादी उसी व्यक्ति से हो.

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 खुद को दुल्हन या शादी के जोड़े में देखना

यदि कोई महिला या लड़की खुद को शादी के जोड़े में देखती है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. इसका मतलब होता है कि उसकी कोई बड़ी इच्छा जल्द पूरी हो सकती है या जिस काम में वह लंबे समय से मेहनत कर रही है, उसमें सफलता मिलने की संभावना है. अगर सपने में दुल्हन को रोते हुए या विदाई के समय उदास देखा जाए, तो इसे शुभ नहीं माना जाता. यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कामों में बाधाएं या किसी योजना में नुकसान हो सकता है. ऐसे में निर्णय लेने में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है.

फेरे और शादी की रस्में: रुकावटों का संकेत

अगर सपने में दूल्हा-दुल्हन को फेरे लेते हुए देखा जाए, तो इसे भी ज्योतिष में सावधानी का संकेत माना गया है. यह दर्शाता है कि आने वाले समय में कामों में अड़चनें या प्रतिस्पर्धा में असफलता मिल सकती है.
सपने में यदि सिंदूर, मंगलसूत्र या अंगूठी जैसी चीजें दिखाई दें, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा डालने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. इसे सतर्क रहने का संकेत माना जाता है.

बारात या दूल्हा बनने का सपना

सपने में बारात देखना या खुद को दूल्हा बनते देखना भी हमेशा शुभ नहीं माना जाता. यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों या पारिवारिक तनाव का संकेत दे सकता है. विशेष रूप से शादीशुदा लोगों के लिए यह वैवाहिक जीवन में तनाव का संकेत माना जाता है.

 शुभ संकेत वाले सपने भी होते हैं

हर शादी से जुड़ा सपना अशुभ नहीं होता. यदि सपने में नीलकंठ या सारस पक्षी दिखाई दे, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है. यह सुंदर जीवनसाथी या अच्छे रिश्तों के आगमन का संकेत देता है. इसके अलावा, जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्ण पल देखना भी सकारात्मक बदलाव, खुशी और मानसिक संतुलन का संकेत माना जाता है. यह पूरी मान्यता इस विचार पर आधारित है कि सपने केवल मानसिक गतिविधि नहीं, बल्कि भविष्य के संभावित संकेत भी हो सकते हैं. इसलिए कहा जाता है कि हर सपना नजरअंदाज करने योग्य नहीं होता.

Tags: astrology signsdream interpretation
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